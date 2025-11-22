中鼎聯手鴻海「海外開發」 科學園區落腳三大洲

鴻海攜手中鼎，全球三大洲打造「TEEMA科學園區」。（中鼎提供）

先到墨國 德州接力

〔記者陳永吉／台北報導〕國內最大統包工程承攬商中鼎集團（9933），將與鴻海（2317）攜手推動「TEEMA科學園區」海外開發計畫，園區將在三大洲落腳，第一個示範點將在墨西哥，接下來是美國德州，藉此提升台灣企業的國際競爭力，加速台灣電子產業鏈的全球布局。

中鼎指出，此次科學園區開發計畫，由鴻海與台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）共同啟動，園區跨足亞、美、歐三大洲；因應區域製造、供應鏈重組、地緣政治等全球趨勢和挑戰，除藉力台灣科學園區經驗，將制度、技術與人才延伸到海外建立能量，並將AI賦能及ESG理念融入園區，帶動產業共創新局。

中鼎指出，「TEEMA科學園區」將分為150公頃及300公頃兩種大小的規模，但不論哪種規模，鴻海在園區中的土地面積都會分配到1/3，其餘2/3由公會其他會員登記分配。

中鼎楊宗興董事長表示，這次主要負責墨西哥、美國、波蘭及印度等地園區整體開發規劃、專案管理與EPC統包等工作。將結合集團工程統包、智能創新、資源循環等三大事業群堅實的專業技術及菁英團隊，積極協助建構符合國際標準、永續發展與智慧創新的園區基礎設施，期能為台灣產業躍升國際奠定重要根基，打造一個遍布全球的「日不落科技園區」。

