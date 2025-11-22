OpenAI執行長影片致詞︰攜手鴻海打造下一代AI硬體

OpenAI執行長奧特曼昨以影片方式在鴻海科技日致詞，強調雙方要在美國設計、打造下一代AI硬體。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）昨日以影片方式在鴻海科技日致詞，提到AI基礎建設中關鍵元件的需求已遠超過供給，預期未來幾年只會持續增加，「展望2026年，我看到前方蘊藏著巨大的可能性」，對於攜手鴻海展開合作、在未來所能促成的成果感到無比興奮，也期待能將AI的益處帶給世界上每一個人。

奧特曼說，最近在舊金山總部與鴻海董事長劉揚偉見面，「我們討論了當前人工智慧的快速發展，也簽署了今（21）日一起宣布的新協議。我們很自豪能與全球領先的電子製造商鴻海合作，在美國設計並打造下一代AI硬體」。

奧特曼︰簽新協議 強化供應鏈

奧特曼指出，本次與鴻海達成協議的目的，就是為強化供應鏈，以滿足AI產業現有與未來的需求。「三年前的這個月，我們發布了ChatGPT。在那之前，使用AI的人並不多；但今天，全世界每週已有8億人使用我們的工具來學習、創作與構建新事物」。

奧特曼觀察，隨著AI模型更加強大，需要全新的硬體來確保良好運作，包括新型機櫃、新型冷卻設備、電力系統等，並需要一條強大的供應鏈加以支持。為了讓AI不斷取得新進展，必須在規模化下生產新型AI基礎建設硬體，「我很期待這些事情能在美國與鴻海一起實現」。

