鴻海年度科技日 郭台銘驚喜現身》劉揚偉︰AI重塑能源、供應鏈 擴大布局美日

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）昨舉辦集團年度科技日，創辦人郭台銘驚喜現身，儘管不發一語，仍讓活動增添話題性。董事長劉揚偉會後受訪表示，AI發展已成為各國推動能源、數據中心、製造與供應鏈重構的關鍵動能。鴻海正透過「類科學園區」、次世代資料中心合作與電動車在地生產等布局，推動與美國、日本、法國等夥伴的全球合作。

劉揚偉說，鴻海與電電公會在美國、墨西哥等地推動的「類科學園區」，獲得各國正面回應，能協助台灣企業成為當地產業鏈的一部分，也能在關稅等談判中替政府提供槓桿。也因AI需要龐大與穩定的電力，他觀察到台灣能源政策已開始出現轉圜，核能可望受到相關討論，「雖然我沒有參與決策，但確實感受到有一些變化正在發生」。

在美打造下一代AI基礎設施

鴻海昨也宣布，將與OpenAI合作聚焦下世代AI基礎設施硬體的設計工作，強化美國製造。劉揚偉表示，此項計畫會以OpenAI龐大模型訓練經驗作為依據，針對現有資料中心在電力、散熱、崩潰風險等問題進行系統性重構，打造整合電力、散熱與IT的新架構。

劉揚偉提到，此新架構初期研發工作會在美國加州進行，並在集團北加州辦公室建立專屬實驗室，未來量產地點最可能落於俄州，集團雖將當地廠房出售給軟銀，但仍由鴻海負責營運，屬於商業分工的一部分。集團現在每週可以打造近1000組AI機櫃，且數量持續成長。

Model A電動車供應日本市場

劉揚偉觀察，日本文化謹慎、節奏慢，雙方以「鴻海速度＋日本品質」互補，優勢將在新世代電動車Model A逐步呈現。此款電動車將由日本團隊主導工程，並在當地成立公司服務日本客戶，最終將推動在日本量產。

劉揚偉看好「在地為在地」的商業模式將成為全球趨勢，無論是OpenAI在美國的線纜與零件供應，或日本的電動車製造，都依循這個方向。AI推動能源與供應鏈的重整，各國都在尋找穩定電力、人才與製造能力，「鴻海的角色，就是把速度、製造力與全球夥伴整合起來」。

