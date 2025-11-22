一日天堂一日地獄 》台股跌991.42點 史上第6慘 週K線連3黑

台股終場大跌991.42點，創史上第六大跌點。（中央社）

台積電暴跌4.81%

〔記者卓怡君／台北報導〕「一日天堂，一日地獄」！因美國最新非農就業數據大幅優於預期，美國聯準會（Fed）12月降息機率跌破40%，加上輝達財報應收帳款大增，市場恐慌情緒破表，輝達股價從大漲變大跌，美股出現最慘單日反轉，美股四大指數及台積電ADR收盤均失守季線；外資昨狠砍台股915.3億元，為史上第四大單日賣超金額，台積電（2330）收盤暴跌4.81%，加權指數不僅吐光前天的漲點，並一度重挫逾千點，回測季線，終場狂瀉991.42點，創史上第六大跌點，收在26434.94點，跌幅3.61%，成交量約5774億元，週K線連3黑。

三大法人昨合計賣超約1080.7億元，除外資賣超915.3億元外，投信賣超12.6億元、自營商賣超152.7億元；外資台指期淨空單昨大增9041口，累積外資台指期淨空單逾3.32萬口。

請繼續往下閱讀...

昨日台股向下跳空直接摜破27000點，近期人氣最旺的記憶體族群率先躺平，衝擊市場信心，台股失速下墜，外資大刀揮向重量級電子權值股，大賣台積電、鴻海（2317）各3.4萬張、4.3萬張，電子股成為重災區，運動休閒、造紙、汽車、居家等相關傳產類股逆勢走揚。

盤勢未走空 進入中期修正

啟發投顧副總容逸燊分析，受美國就業數據以及AI泡沫疑慮影響，全球股市進行回調，輝達財報公布過後，市場已無更大利多，加上Fed喊鷹對股市潑冷水，接近年底結帳賣壓傾巢而出，月線正式跌破。建議股價高檔個股可先獲利了結或出場，但盤勢並未走空，僅進入中期修正，低檔股可不用殺低，也可進行空方避險，年底前較難再創新高，下波多方攻勢需等待降息行情展開。

統一證券指出，原本台股技術面轉強，但美國非農就業數據公布後，美股下殺，預期台股下檔季線具支撐，操作上建議季線附近進行加碼，以業績題材族群為布局首選，聚焦AI概念股（包含散熱、電源及PCB）、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、電力能源相關、成衣製鞋及生技等族群。

