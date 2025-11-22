輝達在台設子公司 增資至10億

輝達海外總部落地台灣，輝達在台設子公司，經濟部投審司昨通過增資至10億的申請案。（中央社資料照）

〔記者林菁樺、甘孟霖、吳欣恬／台北報導〕輝達落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安日前受訪時表示，輝達方面已進行在台灣設立子公司的相關作業，引發市場關注。經濟部表示，投審司已在今年九月二十六日核准美商輝達設立台灣輝達經典股份有限公司，輝達於本月十二日再申請修正投資計畫，將投資金額提高到新台幣十億元，用於開發商辦大樓等。經濟部說明，由於投資項目並無涉及禁止或限制外資投資的項目，經審查均符合外國人投資條例的規定，昨核准輝達本次申請案。

因輝達目前在台灣分別有「新加坡商輝達開發有限公司台灣分公司」、「香港商輝達香港控股有限公司台灣分公司」、「英屬維京群島商輝達維京股份有限公司台灣分公司」三家分公司；設立子公司將具有法人格，有助後續在台營運。

請繼續往下閱讀...

輝達海外總部落地台灣

經濟部長龔明鑫昨表示，輝達早已表態有意落地台灣，中央政府絕對支持，地方政府也很努力，共同讓輝達的海外總部可以在台落地。因輝達子公司資本額已超過五億元，下一步應向經濟部商業署辦理公司登記。

新壽董事會通過與北市府解約案 將返還T17、T18

新光人壽昨發布重訊，宣布昨召開臨時董事會，通過與台北市政府就北士科T17、T18用地合意解約，依解約協議，新壽應塗銷北士科T17、T18市有土地的地上權登記，並返還土地予北市府；北市府則應給付新壽為履行T17、T18所支出之相關成本。

副市長李四川表示，下週一將進行地上權塗銷作業，感謝新壽願意配合，讓AI產業能夠落腳，這對台北市及台灣經濟都有所助益；至於輝達專案設定地上權問題，還要等輝達提出投資計畫書給市府審定；都市計畫變更部分，希望這個月底就能進入公展一個月流程，接著召開都委會進行變更，目標朝農曆年前簽約、明年六月動工來努力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法