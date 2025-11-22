官我什麼事》國發會主委葉俊顯︰2年募資1500億 打造創新創業雨林生態系

國發會主委葉俊顯接受本報「官我什麼事」節目專訪。（記者陳怡伶攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕政府近幾年積極推動創新創業的發展。國發會主委葉俊顯接受本報「官我什麼事」專訪時表示，過去幾年在政府與民間的共同努力下，新創環境有了很大的轉變，為進一步加速新創發展，國發會正打造「創新創業雨林生態系」，目標希望在二〇二八年以前要達成新創募資一五〇〇億元的目標。

葉俊顯指出，國發會將會透過三大方向推動創新創業：鼓勵創業，擴大標的；加強培訓，提高成功率；挹注投融資，活絡資金。

他強調，國發會啟動創業大聯盟競賽，目的是希望培植台灣新創的種子。與以往的競賽不同，創業大聯盟競賽的參賽過程中，會提供課程給參賽者，讓他們了解新創的本質，再輔導撰寫企畫書；具備相關知識和能力後，才參加初賽；初賽時，會有業界的導師帶領參賽者完成企畫案。

決賽會選出三組總統獎，每組給予創業金一千萬；六組院長獎，每組創業金六〇〇萬；九十一組綻放獎，每組創業金三〇〇萬。

新創競賽培植新星 與美日強強聯手

葉俊顯說，這項競賽已是全台最大的新創競賽，不分地區、不分年齡、不分產業也不分性別，只要有興趣都可以參加。在參賽過程中，會有專業的培訓，以及業師的輔導，也會將部會的創業資源帶進去，希望達到百工百業來創業、公司協力展宏圖的榮景。

此外，為加強培訓，提高成功率，國發會也跟世界頂尖大學合作，例如日本京都大學和美國加州大學柏克萊分校。葉俊顯說明，合作最主要目的是要讓世界看見台灣，也希望能把台灣新創動能，跟全世界知名大學做連結，以他們科研的實力，加上台灣在ICT產業的能力，強強聯手，為新創產業搭築通往世界新創舞台的橋樑。

另根據資誠台灣新創生態圈大調查，台灣新創在拓展國際市場時最關注日本和美國，因此國發會陸續在日本東京和美國矽谷設立海外基地，讓台灣新創有一個固定的實體據點，能夠和國際市場雙向交流。

