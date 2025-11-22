助台廠降關稅衝擊 經長︰雨天擴大撐傘挺產業

因應美國關稅衝擊，經濟部長龔明鑫（前排中）昨強調，政府雨天絕對不收傘，還會擴大撐傘來支持產業。（記者田裕華攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕因應美國關稅衝擊外銷產業，經濟部長龔明鑫昨強調，秉持「雨天不收傘、反而擴大撐傘」精神，推出九三〇億元出口與供應鏈支持方案，協助產業維持訂單、金流不斷鏈並升級轉型。

推930億出口與供應鏈支持方案

龔明鑫強調，協助措施會根據產業意見「滾動檢討、持續加碼」，先前就是聽取各方意見，因此加碼五十億元補助設備汰舊換新，且修正企業併購法。

請繼續往下閱讀...

經濟部昨舉行因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會，龔明鑫指出，「金融協助」包括出口增貸款、信保強化與利息補貼，特別是中小微企業可透過信保支持，確保企業穩定接單、資金不斷流，就是「雨天不收傘、更擴大撐傘」；更趁勢推動升級轉型，規模約二五〇億元，涵蓋數位轉型、AI（人工智慧）導入與淨零轉型等項目，也補助企業參加海外展覽、設立國外據點、拓展通路等。

疫情期間補貼 免納所得稅

會中業者多關切參展與補助的稅務資訊，先前疫情期間相關補貼都免納入營利事業所得稅計算，若此次沒有排除，等同給予的補貼會被打八折。產發署長邱求慧強調，根據「韌性條例」第七條第一項規定，自政府領取的補助免納所得稅。

也有印刷業者詢問參展補助，貿易署長劉威廉解釋，廠商面臨運費、機票等費用增加，過去經濟部海外參展一個攤位補助四萬元，現在可提高至十二萬元，且以往補助僅限攤位費用，現可納入文宣、廣告、口譯、運送費等；另業者和公協會一起辦展，以前要有二十五家業者才能籌組台灣館並申請補助，現在門檻也降至十五家即可。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法