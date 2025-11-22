台股昨跌近千點》 國安基金喊話：將妥適處理 大家不用擔心

台股昨崩跌近千點，財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華表示，國安基金還沒退場，將視市場情況進行妥適處理，大家不用太擔心。（中央社）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台股昨崩跌近千點，財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華表示，台股下跌主要受國際影響，特別是美股的影響，不只台股，日、韓、港股等幾乎全面下挫，但台灣基本面相當穩健，今年經濟成長率超過五％，且從輝達財報來看，也沒有AI泡沫的狀況，「就我們的經濟體質來講，這可能是短期波動」，目前國安基金還沒退場，將視市場情況進行妥適處理，大家不用太擔心。

阮清華：基本面穩健 對台股有信心

阮清華表示，對台股「當然有信心」，今年經濟情況相當好，輝達最新財報也非常好，大家擔心AI泡沫，從輝達財報看來好像沒有這種狀況，這次美股下跌可能是內部問題，例如美國非農就業數據比預期好很多，可能影響聯準會降息速度，有這方面的影響。國安基金會密切關注國際政經情勢變化，「股市不是看一天兩天，而是看得比較長遠，看整個趨勢」。

對於投資人信心受影響，阮清華指出，股市下跌、財富縮水，投資人當然會緊張，希望投資人看得不是一天，而是看比較長遠的趨勢，主要是今年經濟基本面非常穩健，股市是經濟的櫥窗，目前經濟表現好，長遠來看不用太擔心，但投資人還是要注意相關風險，在自己能夠承擔的風險內做妥適的操作。

