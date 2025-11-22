AI泡沫疑慮 全球股市大震盪

AI泡沫或趨勢不變？（整理製表：編譯魏國金 圖：美編組繪製）

輝達亮麗財報難撐美股

輝達亮眼的財報不足以支撐美股，美國主要指數20日上演4月以來最戲劇性的市場震盪，由急漲到大跌，進而波及翌日亞股，全球股市料將創7個月來最大單週跌幅紀錄，顯示投資人對AI高估值與大規模投資能否獲得回報疑慮加劇。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕輝達亮眼的財報不足以支撐美股，美國主要指數二十日上演四月關稅衝擊以來最戲劇性的市場震盪，由急漲到大跌，進而波及翌日亞股，全球股市料將創七個月來最大單週跌幅紀錄，顯示投資人對人工智慧（AI）高估值與大規模投資能否獲得回報疑慮加劇。

全球股市料創4月以來單週最大跌幅

輝達十九日盤後公布重磅績效後，二十日美股早盤飆漲，輝達一度上漲五％、標普五百漲一．九％、那斯達克升二．六％，之後拋售湧現，輝達最終重挫三．二％、那斯達克跌二．二％，標普下挫一．六％，蒸發逾二．七兆美元。

請繼續往下閱讀...

高盛集團合夥人弗勒德指出，這是一九五七年以來，第八次標普五百開盤漲逾一％，然後逆轉由紅收黑，顯示輝達的業績未能帶來期盼中的「風險解除」信號，反而使交易員急於構築防線，避免進一步損失。

恐慌指數創高

被華爾街稱為「恐慌指數」的Cobe波動率指數上漲十二％至二十六．四二，創四月以來最高點。威明頓信託投資諮詢公司投資長羅斯表示，如此大的波動，顯示市場沒有太多信心。

輝達供應商昨領跌亞股，台積電、三星電子與SK海力士分別重挫四．八％、六％與八．八％。韓國股價綜合指數昨收跌三．八％，台股跌三．六％，創四月以來單日最大跌幅。日經二二五指數跌逾一一〇〇點或二．四％。與AI有關個股跌勢最慘重，軟銀集團暴跌一一％、鎧俠、愛德萬測試與揖斐電（Ibiden）皆跌逾九％。

分析師：避險輪動 非基本面崩盤

Fibonacci全球資產管理公司執行長Jung In Yun說，「隨著對AI已過度上漲的疑慮加劇，科技公司正受到衝擊，這像是避險輪動，而非基本面崩盤，因此未來幾週將取決於聯準會的政策信號，仍有空間趨向穩定」。

比特幣跌破8.4萬美元

MSCI全球指數本週已跌三．一％，料將創四月以來單週最大跌幅，比特幣跌破八．四萬美元，從七週前的最高點已跌逾三十％。

美股道瓊、那斯達克二十一日開盤反彈〇．四％、標普五百也漲〇．四％，但費城半導體跌〇．三％，台積電ADR下跌一．七二％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法