AI、高效能運算需求續旺 10月外銷訂單連9紅

〔記者廖家寧／台北報導〕人工智慧（AI）、高效能運算及雲端產業需求續旺不墜，經濟部昨公布十月外銷訂單六九三．七億美元，月減一．二％，年增二十五．一％，連九個月正成長，距離全年接單額刷新高更向上邁進一大步，全年成長率也上看兩成。

10月外銷訂單693.7億美元 年增25.1％

統計處預估，十一月訂單金額落在六六七億至六八七億美元，年增二十七．六％至三十一．四％。統計處長黃偉傑指出，只要十一月、十二月接單額合計達到一一三八億美元，也就是每月平均五六九億美元，今年外銷訂單成長率就能衝破兩成大關，機率頗高。

全年成長率有望年增兩成

按貨品別觀察，十月電子產品及資訊通信產品接單動能續強，分別年增三十五．九％及二十八．四％；光學器材因光學檢測、量測設備及光學鏡頭接單成長，年增二．九％。

傳統貨品部分，因市場需求保守觀望，加以海外同業競爭，致基本金屬、塑橡膠製品分別年減十％、九．八％；機械產品受惠於半導體設備及自動化設備訂單增加，年增十六％；化學品因藥品接單成長，年增四．四％。

十月外銷訂單海外生產比四十九．九％，較上年同月下降二．一個百分點，主因資訊通信及電子產品廠商提升國內生產比重所致。

美10月接單額大增32％

觀察主要接單地區，美國接單額占比三十六．五％居冠，十月接單額年增三十二．一％，其次是東協占比二十一．五％，接單額年增四十二．五％，第三高是中港，占比十六．八％，年增九．八％。

談及對等關稅造成提前拉貨潮，是否影響年底歐美耶誕、黑色星期五旺季前的拉貨效應，經濟部統計處長黃偉傑指出，由於今年AI帶動的需求太強勁，遮蓋住傳統年底旺季前的筆電、消費電子產品的拉貨效應，目前很難看出是否受關稅前的拉貨潮所影響。

