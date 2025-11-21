疑洩密2奈米》延退8年 羅唯仁估多領8億薪酬

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁（右）今年7月底退休，退休後還獲工研院頒授院士榮譽。（資料照，記者洪友芳攝）

台積電禮遇

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁甫於今年七月底以七十五歲高齡退休，較公司限定六十七歲退休年齡延退八年，也是台積電歷任副總級退休年紀最高者；從公司年報揭露，他的年薪被列在一億元以上副總層級，等於是延退八年，不計公司配發給經營團隊高階主管的限制型股票在內，至少多領八億元以上。

台積電限定退休上限為年滿六十七歲，比法定多二歲，特殊情況還可延後。有一種說法是先前研發大將蔣尚義六十七歲之際，從台積電二度退休，幾乎在同時，台積電內規也宣布公司退休年齡改為六十七歲，除非公司同意或本人願意，才能延後退休，因此被趣稱是「蔣尚義條款」。

台積電高階主管延退，最為人稱道的是研發副總林本堅。林本堅研發的「浸潤式微影技術」，讓台積電得以跳躍式成長六個技術世代，成功突破半導體技術發展的瓶頸，並力助台積電躍升為全球技術領先者；他是幾經公司慰留，才在二〇一五年以七十三歲正式從台積電退休。

羅唯仁今年七月底以七十五歲高齡退休，台積電還推薦他獲頒授工研院院士榮譽，業界原以為他就此安享退休生活，不料，退休僅三個多月，就傳出他回美國轉戰競爭對手英特爾任研發副總。

半導體業界議論，羅唯仁領導風格以嚴厲著稱，對供應商尤其要求多，他應該不認為自己年紀大了，需要退休，他想一直工作。公司也禮遇他，將他視為「大老」看待，他也是台積電歷任副總級退休年紀最高者。

持有1348張台積股票 市值近20億

羅唯仁退休前持有一三四八張台積電股票，市值將近二十億元，業界認為他根本不愁吃穿，若真的帶機密資料投靠英特爾，實在太不值得。

