中華汽車雙雄衝衝衝 明年營運看旺

中華（2204）汽車昨日召開法說會表示，戰略車款XFORCE小型休旅車將於年底上市，積極搶攻乘用車市場，中華汽車總經理曾鑫城（右）已下動員令，目標要在3個月內搶下5000張訂單。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕中華汽車（2204）昨召開法說會，中華汽車副總錢經武表示，J SPACE輕型商用車累計訂單已超過1萬8000輛，銷售達成率超過預期，XFORCE小型休旅車（見下圖，記者楊雅民攝）將於年底上市，法人預估，中華汽車在J SPACE和XFORCE雙雄挹注下，明年營運看旺。

商用車訂單優於預期

國產小休旅也將上市

錢經武表示，中華汽車自主開發的3.5噸電動商用車ET35，8月已進入量產階段，因應各類市場需求打造物流廂車、行動餐車等多元應用，現進入第二階段將與新竹物流等大型物流業者合作，搶攻零碳商用車商機。

請繼續往下閱讀...

兩款核心的自主研發車款J SPACE和ET35前三季銷售台數較去年同期成長21.7%，展現強勁成長動能，ZINGER Z PLUS商旅車特仕版和J SPACE的8人座車型已於11月上市，滿足商用及家庭用車的多元需求。

錢經武指出，在新車戰略布局上，除了鞏固商用車電動化優勢，在乘用車市場也將投入強勁新血，全新的三菱（MITSUBISHI）XFORCE小型休旅車將於12月底上市，挹注明年成長動能。

中華汽車總經理曾鑫城表示，未來兩年將全速導入新車在台搶市，預計推出5款新車，首發車款為XFORCE，瞄準TOYOTA Corolla Cross和Honda HRV等競爭車款，目標要在3個月內接單5000輛以上。全新的三菱的Destinator大型休旅車、經典的越野車款Pajero都會積極評估導入台灣市場。

中華汽車前10月旗下MITSUBISHI+CMC+MG品牌銷售達3萬5530輛、市占率10.7%，預估明年在新車導入帶動下，市占率將攀升至11%~12%，兩年內市占率可望達15%目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法