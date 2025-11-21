輝達Q3財報亮眼 估Q4營收優於預期

美國商務部政策大逆轉，批准向中東國家出售多達7萬顆輝達（Nvidia）先進AI晶片。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）19日公布第三季財報，營收與獲利皆優於華爾街預期，並釋出高於預期的第四季營收展望，化解近期市場對AI可能存在泡沫的疑慮，帶動該公司股價盤前交易勁揚逾4%。

輝達表示，截至10月26日為止的第三季，營收成長62%至570億美元，淨利成長65%至319億美元，每股獲利1.3美元，營收和每股獲利優於市場預估的552億美元和1.26美元。其中，資料中心業務營收512億美元，優於市場預估的493億美元。

請繼續往下閱讀...

消除AI晶片泡沫疑慮

美國銀行本週公布對全球基金經理人所做的調查顯示，45%的受訪者認為，AI泡沫是股市面臨的最大風險之一。但輝達執行長黃仁勳在財報發布會上表示：「很多人談論AI泡沫，從我們的觀點來看，情況非常不同。」

輝達預測，第四季營收達650億美元，上下加減2%，優於分析師平均預估的616.6億美元。

黃仁勳上個月表示，輝達已接獲近5000億美元、直到2026年的先進晶片訂單，因設置大型資料中心的企業將繼續購買新設備。輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）19日指出，接單金額有機會超過5000億美元，數字將會成長。

此外，克瑞斯指出，輝達會持續與鴻海、緯創、艾克爾（Amkor）、矽品及其他夥伴合作，未來4年擴大輝達在美國布局。

美放行中東採購輝達晶片

美國商務部19日也批准輝達向阿拉伯聯合大公國的G42公司及沙烏地阿拉伯的Humain公司，出售約7萬顆先進AI晶片Blackwell，對希望進軍中東市場的輝達而言是一大勝利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法