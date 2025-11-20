輝達財報倒數 市場七上八下

在輝達公布財報前夕，全球半導體類股掀起拋售潮，引發人工智慧（AI）投資泡沫的疑慮。（歐新社）

AI泡沫疑慮揮之不去 分析師：現在退場言之過早

〔編譯魏國金／綜合報導〕在輝達公布財報前夕，全球半導體類股掀起拋售潮，引發人工智慧（AI）投資泡沫的疑慮；不過一些分析師認為，AI開發商野心勃勃的支出計畫與使用者的迅速採用，顯示AI類股的全球漲勢將持續，現在清倉退場言之過早。

富達國際投資組合經理人張約瑟（音譯，Joseph Zhang）指出，近期全球半導體類股的下跌可能是暫時的，除非AI的資本支出或使用放緩，否則他預期在這波修正後將反彈；他說，「現在仍是派對的初期階段，太早離場是錯的」。

百年一遇科技革命 「派對才開始」

彭博報導，儘管軟銀與億萬富豪投資人提爾降低AI曝險部位，引發泡沫疑慮，但一些基金經理人仍認為多頭格局不變，因為這是百年一遇的科技革命，不能僅視為是一波市場週期。

安聯全球成長型多元資產主管柯斯說，少有人清楚了解AI的潛力，因此「現在斷言AI泡沫還言之過早」。

富達的張約瑟也指出，AI真正放緩的跡象，比如資本支出疲軟、利用率降低，或科技突破減少資料中心與晶片需求等，尚未出現，AI相關企業的獲利與記憶體價格持續走高，「中期而言，我們對整體科技與AI週期持正面看法」。

美國半導體類股在連漲六個月後，十一月出現獲利了結現象，費城半導體本月以來已下挫九．四％，可能創三月以來單月最大跌幅。彭博亞洲半導體指數也跌七．三％，促使許多投資人認為AI交易可能已失去動能。

瑞士百達資產管理首席投資組合經理人波頓說，「對於AI，我認為整體上我們可能有些過度樂觀，或許我們將感失望，必須重新調整策略」。

不過張約瑟認為，近期部份拋售可歸因於輝達財報前的避險活動，如果輝達財報符合預期，市場可能反彈。

他也說，輝達未來十二個月本益比為二十九倍，基於其成長強健，該估值是「合理的」，而其亞洲供應商台積電與三星甚至更便宜，他表示，「只要這些基本面沒有改變，一些流動性驅動的修正通常是買進時機」。

