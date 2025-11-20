盤勢分析》短線超賣 季線附近可望止穩

台股短線技術指標回落至超賣區，有利在季線2萬6374點附近止穩反彈。（中央社資料照）

美國即將公布9月非農就業數據與輝達財報，市場交投觀望，科技股賣壓延續，前天美股4大指數全面下跌，台股適逢台指期結算，早盤一度反彈近150點，但僅曇花一現，11點左右賣壓再度出籠、摜殺台積電（2330）等大型電子權值股，加權指數快速下殺由紅翻黑，被動元件族群走勢不一，記憶體族群續弱，生技、紡織、電機等傳產族群相對抗跌，櫃買指數持續下探，再挫1.34%，回測半年線，台積電最後一盤被大單砍殺，向下摜破1400元大關，收在1395元，短線加權指數面臨季線保衛戰，終場下跌176點，收在昨日最低點2萬6580.12點，成交量約5068億元。

3大法人昨合計賣超326.5億元，其中外資賣超256.9億元、投信買超11億元、自營商賣超80.6億元；台指期昨結算，外資淨空單減少4千口，累計外資台指期淨空單降至約3.1萬口。

國票證券指出，輝達財報釋出在即，市場憂心輝達教主無法端出更強勁的AI展望，加上美國延後經濟數據公布，不確定性情緒續增溫，不排除後續仍有下探疑慮，然台股短線出量急殺，意味籌碼換手接近尾聲，後續有望在利空鈍化後醞釀反彈契機。

統一證券分析，輝達將公布財報，市場普遍預期正向看待，鴻海（2317）科技日將宣布與OpenAI合作等題材，加上台股短線技術指標回落至超賣區，有利在季線2萬6374點附近止穩反彈。（記者卓怡君）

