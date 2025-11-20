裕隆︰車市緩回升 裕日車明年擬引進歐規車

法人關注裕隆集團子公司納智捷汽車股權出售給鴻華先進的傳聞，裕隆副總李建輝表示，有新的訊息，會正式對外公告。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）集團昨召開法說會，法人關注子公司納智捷汽車股權將出售給鴻華先進（2258）的傳聞；裕隆副總李建輝表示，外界傳聞公司無法評論，若有新的訊息，會正式對外公告。

李建輝表示，公司所有資訊會依照程序和主管機關要求，在最短時間用最快速度說明，強調與合作夥伴的業務推動都照既定計畫、穩健推進中。

他指出，今年台灣車市從美國總統川普啟動台美對等關稅談判後，影響很大，衰退最高的是5月，較去年同期減少近20個百分點，近期有回升，主要是汽車貨物稅補貼已公告實施，但效益還在觀察。

裕隆三義廠第3季代工生產MG G50 Plus車型，提升三義廠稼動率；至於n5電動車款上市進度，裕隆持續配合鴻華先進進行中，上市時程與品牌規劃，由鴻華先進對外說明。

李建輝說，台灣這兩年純電動車市場較熱絡，2024年納智捷n7上市後，加上特斯拉和其它進口車的電動車，單月純電動車占車市銷售比重最高達12~13%，全年約8%，和歐美等純電動車較成熟的市場相比，相對較低。

裕日車（2227）總經理姚振祥表示，受台美關稅談判遲未明朗，且NISSAN母廠轉型與新產品銜接時程等影響，裕日車整體銷售受到一定影響，今年1~10月NISSAN+INFINITI雙品牌總銷量1萬0644輛，較去年同期下滑35.2%，其中4個車型（JUKE、LEAF、ALTIMA、Q50）停售造成銷量下滑4.5%。

他說，裕日車明年沒有全新的國產車，只有小改款與特仕車，但進口車計畫引進1款歐規車，且隨著台美關稅談判明朗化，也會評估引進美規進口車。

