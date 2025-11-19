熱門股》明年看好 AES-KY一度亮紅燈

電池模組股王AES-KY（6781）前天法說會釋出明年樂觀展望，昨股價一度亮燈漲停。（取自業者官網）

電池模組股王AES-KY（6781）前天法說會釋出明年樂觀展望，看好CSP（雲端服務供應商）對資料中心的資本支出持續，將續帶動BBU（電池備援電力模組）需求，挹注公司營運成長，昨股價一度亮燈漲停，終場上漲100元或7.6%，以1415元作收，成交量逾5300張。

受惠AI伺服器、資料中心建置潮，AES-KY今年營運顯著增溫，前3季稅後淨利24.52億元，年增70%，每股稅後盈餘28.71元，已超過去年全年。總經理宋維哲表示，明後年AI伺服器建置仍會指數型成長，2026仍是樂觀的一年。

請繼續往下閱讀...

昨日外資買超AES-KY共581張、由連4賣轉買，投信買超412張，為連13買，自營商賣超27張，3大法人合計買超966張；但當沖成交量1764張、占比61%，投資人應留意後續股價波動。

（記者歐宇祥）

