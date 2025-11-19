熱門股》開低急拉 蜜望實爆量留上影線

蜜望實昨日股價開低後急拉、早盤衝上漲停，收盤出現「爆量長上影線」。（擷取自官網）

盤面資金輪動，從記憶體換到被動元件族群，而蜜望實（8043）由於10月營收寫下近45個月新高，在基本面帶動下，昨日股價開低後急拉、早盤衝上漲停64.9元；但11點後隨著大盤跌勢擴大，賣壓也跟著出籠，終場上漲5.4元、收在64.4元、漲幅9.15%，成交量逾5.35萬張。

法人分析，被動元件大廠國巨*（2327）10月底宣布鉭質電容漲價後，台慶科（3357）日前法說會也表態調高部分電感價格，再加上中國被動元件廠風華高科同樣發出漲價通知，市場預期明年被動元件產品價格有調漲空間，市場資金轉向被動元件族群。

觀察3大法人動態可發現，外資續買蜜望實1332張、為連2買，自營商買超107張，主力買超3170張；不過，法人認為，蜜望實股價出現「爆量長上影線」，是短線多頭力竭或主力試圖出貨警訊，須謹慎。（記者張慧雯）

