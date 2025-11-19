比特幣今年漲幅歸〇 專家:牛市近尾聲

近日比特幣（BTC）一舉跌光今年30%的漲幅，市場人士認為牛市將進入尾聲。圖為示意圖。 （業者提供）

跌光今年30%漲幅 一度跌破9萬美元

〔記者歐宇祥／台北報導〕近日比特幣（BTC）一舉跌光今年30%的漲幅，昨一度跌破9萬美元，近晚間6時，比特幣價格約為9.1萬美元，24小時內跌幅近5%。專家認為，比特幣本週價格將是關鍵，未來可能會轉向更長時間的整理；市場人士認為牛市將進入尾聲，需密切觀察比特幣、山寨幣後續走勢。

受惠美國對加密貨幣利多政策帶動，今年比特幣價格一路向上，突破11萬美元大關，也被看好是未來新型資產。但近日美股波動，加密貨幣含比特幣、以太幣與山寨幣價格隨之轉為震盪。台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻分析，這波賣壓主要來自13日比特幣ETF單日撤資金額達史上第2，加上長期持有者獲利了結，導致一連串資金出走。

請繼續往下閱讀...

加密貨幣市場以比特幣為尊，除比特幣走跌外，彭云嫻指出，以太幣短期買盤也相對疲弱，不過受惠網路升級、ETF納入質押等想像，仍有長期向上的潛力；而平台幣與山寨幣則更為艱困、難有題材吸引市場資金，未來將會陷入更劇烈的淘汰潮。

彭云嫻︰需觀察本週收盤價

至於市場是否轉為熊市？彭云嫻認為，比特幣已跌破365天均線，長期走勢降溫，需觀察本週收盤價，若能守住9.1萬美元的牛市支撐帶，就能視近日震盪為牛市中的調整，但若跌破支撐，就將轉為整理，不過還沒到斷言進入全面下行的時候。

也有專家認為，儘管企業仍看好美國能源政策能帶動挖礦商機、進而帶動加密貨幣投資的樂觀情緒，不過ETF資金流出趨勢值得關注，不排除提早結束循環、進入熊市，加上比特幣的震盪幅度高於傳統資產，需謹慎操作高槓桿工具以避免風險。不過第4季近聖誕節前後為加密貨幣投資的旺季，可帶來短期支撐。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法