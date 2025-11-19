台股慘跌 摜破27000 期貨今結算 多頭有壓

台股昨日摜破頸線與2萬7000點，終場暴跌691.19點，創今年第7大跌點。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕近期AI泡沫論引發科技股估值疑慮，加上美國聯準會12月降息機率下降，持續衝擊投資人信心，美股跌跌不休，昨日台股早盤多方企圖反抗，緊守2萬7000點大關，櫃買指數更一度翻紅，無奈日、韓股市跌幅不斷擴大，殺盤力道大舉出籠，處置股票出關首日的華邦電（2344）急殺摜至跌停，點燃市場恐慌情緒，美國總統川普重提台灣搶走晶片生意，台積電（2330）股價越走越低，電子權值股無一倖免，多殺多賣壓傾巢而出，加權指數摜破頸線與2萬7000點，終場暴跌691.19點，創今年第7大跌點，收昨日最低26756.12點，成交量放大至6665億元。

記憶體族群指標華邦電昨結束處置期出關，股價以小漲開出後，隨即跳水，外資暴砍9.2萬張，近期強勢的記憶體相關個股跟著垂淚，重擊市場信心；中國被動元件龍頭風華高科宣布漲價，使得被動元件族群成為資金避風港，股王信驊（5274）因籌碼集中，盤中再創掛牌新高價，但台積電、半導體及AI概念股、多數PCB個股倒地，市場殺紅眼。

統一證︰看好年底指數創新高

統一證券提醒，台股技術指標KD向下交叉，MACD綠柱體明顯放大，內資動能趨緩，賣壓尚未完全釋放，台股持續修正季線乖離，後續留意大型權值股走勢及外資空單變化，預期短線維持震盪，但年底前仍看好指數創新高。

啟發投顧副總容逸燊分析，美國本週將公布9月非農數據，且輝達財報即將登場，投資人傾向避險，VIX指數再攀高，接近年底各路人馬都在拚績效，短期修正將持續，輝達財報公布後若台股未能站穩2萬8000點，將由非AI類股接棒年底行情。

3大法人昨合計大賣台股710.3億元，其中外資賣超485.3億元、投信賣超33.5億元、自營商賣超191.4億元；外資台指期淨空單昨增加3521口，累積外資台指期淨空單約3.5萬口，今日期貨結算，仍須留意外資賣壓。

