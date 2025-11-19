韓經協︰韓十大出口跛腳 5年後全輸中

韓國經濟人協會（FKI）日前公布調查顯示，半導體、電器電子、造船、石油化工、生物健康等五項的競爭力，五年後將被中國超越。（路透資料照）

鋼鐵等5項競爭力被超車

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據韓國經濟人協會（FKI）日前公布的調查，南韓十大出口產業中，鋼鐵、通用機械、二次電池、顯示器和汽車（零件）等五項的競爭力已被中國超越；半導體、電器電子、造船、石油化工、生物健康等五項的競爭力，五年後也將被中國超越。凸顯南韓國內企業的「中國恐懼症」不僅是擔憂，而是成為事實。

BusinessKorea報導，韓經協十七日針對十大出口產業二〇〇家企業調查顯示，若將南韓企業競爭力設為一〇〇，中國企業在鋼鐵（一一二．七）、通用機械（一〇八．五）、二次電池（一〇八．四）、顯示器（一〇六．四）和汽車（零件）（一〇二．四）等五大出口產業的競爭力已經超越南韓。

請繼續往下閱讀...

目前南韓在半導體（中國為九十九．三，以下同）、電器電子（九十九）、造船（九十六．七）、石油化工（九十六．五）、生物健康（八十九．二）等五大出口產業的競爭力仍領先中國。不過，到二〇三〇年，中國在半導體（一〇七．一）、電器電子（一一三）、造船（一〇六．七）、石油化工（一〇六．二）、生物健康（一〇〇．四）的競爭力將反超南韓。

半導體等5項也恐不保

FKI預測，五年後南韓在半導體等五大出口產業也將被中國反超，凸顯中國政府強大的產業政策和巨額的資本投資，已對南韓整體產業造成深遠影響。中國已透過「中國製造二〇二五」等政府領導的產業開發政策，快速尋求產業進步，且集中在資本密集和高科技產業。

調查顯示，有六十二．五％的南韓企業認為，中國在目前的出口市場是主要競爭對手。FKI產業革新組長柳盛元（音譯）警告：「決定企業競爭力的六大要素包括價格、生產力、政府支持、專業人才、核心技術和商品品牌，預計到二〇三〇年，中國將在所有領域超越南韓。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法