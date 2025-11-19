季辛格訪台改口 不說危險、讚台創新

美國半導體大廠英特爾（Intel）前執行長季辛格再度來台，帶領七家新創公司拜訪台灣供應鏈。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳、編譯魏國金／綜合報導〕美國半導體大廠英特爾（Intel）前執行長季辛格（Pat Gelsinger）再度來台，這次擔任科技創投公司合夥人，帶領七家新創公司來拜訪台灣供應鏈，不同於之前總是嗆聲台灣是危險之地，他昨改口稱讚台灣是創新之地。

季辛格目前擔任創投Playground合夥人，昨於台北舉行「Playground x Taiwan 共創次世代運算新篇章」記者會。他致詞表示，這是他第五十次來台灣，台灣是獨一無二的創新之地，全球沒有任何地方像台灣一樣，早餐時想到一個點子、中午就有原型機、晚餐就能開始製造，這只有在台灣做得到，創新速度相當快，並擁有完整生態系統、供應鏈與製造能力。

另，美國總統川普十七日再次指出：「近一〇〇％晶片在台灣生產，這是很不光彩的（disgraceful），好消息是，晶片製造商正回流美國」；川普認為，美國過去將晶片業務拱手讓給台灣，「非常愚蠢」，但未來一年美國將取得高比率的晶片市占率。

對川普的說法，季辛格表態支持川普政府政策，認為強化供應鏈韌性很重要，但這不代表犧牲台灣或台灣方面生產會減少，只是美國也應該增加產能，台積電在美國有更先進的製程節點和研發，以提升全球供應鏈更具彈性與安全。

對於台灣是否重硬體輕軟體的問題，季辛格表示，台灣最關鍵的問題是能源，能源供應不夠，將使經濟成長與產業投資受到限制。

