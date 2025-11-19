自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

季辛格訪台改口 不說危險、讚台創新

2025/11/19 05:30

美國半導體大廠英特爾（Intel）前執行長季辛格再度來台，帶領七家新創公司拜訪台灣供應鏈。（記者洪友芳攝）美國半導體大廠英特爾（Intel）前執行長季辛格再度來台，帶領七家新創公司拜訪台灣供應鏈。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳、編譯魏國金／綜合報導〕美國半導體大廠英特爾（Intel）前執行長季辛格（Pat Gelsinger）再度來台，這次擔任科技創投公司合夥人，帶領七家新創公司來拜訪台灣供應鏈，不同於之前總是嗆聲台灣是危險之地，他昨改口稱讚台灣是創新之地。

季辛格目前擔任創投Playground合夥人，昨於台北舉行「Playground x Taiwan 共創次世代運算新篇章」記者會。他致詞表示，這是他第五十次來台灣，台灣是獨一無二的創新之地，全球沒有任何地方像台灣一樣，早餐時想到一個點子、中午就有原型機、晚餐就能開始製造，這只有在台灣做得到，創新速度相當快，並擁有完整生態系統、供應鏈與製造能力。

另，美國總統川普十七日再次指出：「近一〇〇％晶片在台灣生產，這是很不光彩的（disgraceful），好消息是，晶片製造商正回流美國」；川普認為，美國過去將晶片業務拱手讓給台灣，「非常愚蠢」，但未來一年美國將取得高比率的晶片市占率。

對川普的說法，季辛格表態支持川普政府政策，認為強化供應鏈韌性很重要，但這不代表犧牲台灣或台灣方面生產會減少，只是美國也應該增加產能，台積電在美國有更先進的製程節點和研發，以提升全球供應鏈更具彈性與安全。

對於台灣是否重硬體輕軟體的問題，季辛格表示，台灣最關鍵的問題是能源，能源供應不夠，將使經濟成長與產業投資受到限制。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財