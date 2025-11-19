高檢署分案 查羅是否違國安法

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁涉竊密，高等檢察署智財分署昨已分他字案，將調查釐清羅有無涉犯國安法情形。（取自工研院官網）

〔記者吳昇儒、廖家寧／台北報導〕台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總羅唯仁今年七月底退休後，旋即回鍋擔任英特爾研發副總，且傳出疑影印大批二奈米等最先進製程技術機密資料帶走；對此，高等檢察署智財分署昨已分他字案，將調查釐清羅有無涉犯國安法情形。

據悉，羅唯仁甫從台積電退休，十月就傳回鍋老東家英特爾，且擔任研發副總；由於羅唯仁在台積電任職長達二十一年，曾經歷營運與研發高階職位，若真的帶走最先進製程技術相關機密資料，影響恐更甚於之前工程師拍攝二奈米照片外洩案。

請繼續往下閱讀...

經濟部長龔明鑫昨日出席活動時，也證實已請同仁了解情況，但表示相關內容，要由台積電對外說明較為合宜。

8月台積內鬼案 也是由高檢署偵辦

高檢署昨表示，目前已將該案列為他字案調查，釐清羅唯仁有無涉及國安部分。

台積電今年八月間傳出的內鬼竊密外洩案，就是由高檢署智財分署調查。該案起於台積電內控發現已離職的陳姓工程師勾結當時尚在職的數名工程師，以翻拍電腦螢幕等方式，竊取台積電二奈米製程關鍵技術，並將相關機密提供給東京威力科創公司。全案經高檢署調查偵辦後，已在八月底以違反國安法「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用」或營業秘密法等罪提起公訴，並對陳等三人求刑七至十四年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法