英特爾沉痾 業界︰羅唯仁難轉劣勢

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁曾在英特爾（Intel）待了十八年，經歷英特爾最輝煌時期，二〇〇四年再加入台積電；二十一年後，台積電已壯大到領先英特爾，在先進製程技術更成為「一個人的武林」。半導體業界認為，英特爾積弱已久，即使延攬羅唯仁也難扭轉劣勢。

尋求工廠製造管理人才 才有實益

台積電前副總陳健邦表示，英特爾與台積電最大的差距並不是在技術研發，而是在整體產業生態系的建構、大規模生產線的管理和良率，就是所謂「可製造性」方面。英特爾如果真的想從台積電挖人、追趕差距，應該從工廠製造管理方面找人，才更有實益。

陳健邦認為，英特爾有很好的產品設計能力，製程技術的研發實力很強，一些新技術的發表也比台積電還要早；但其製造部門的工程師程度可能落差較大，因所有的技術必須經過量產的考驗，製造部門能不能快速接手量產的工作，改善可製造性，這才是最大的挑戰。

一般認為，英特爾過去財務導向的管理模式，導致錯過智慧型手機大浪潮，目前AI更大浪潮來襲，英特爾也跟不上。但陳健邦認為，英特爾更深層的問題是組織認同和工作文化已逐漸變調，在幾波大裁員和財務持續虧損的壓力下，其早期的工作信念、技術底氣和Intel Inside聞名「其中有我」的榮譽感，已經大不同了。

台積電一位已退休研發高階主管認為，很訝異羅唯仁退休還傳出投效英特爾，且疑似帶走大批機密資料，若屬實，他的行為就太不當了，這就像「去人家家裡作客，臨走卻沒有徵求主人同意，就把主人家的收藏打包帶走，這怎麼可以呢？」

他認為，英特爾積弱已久，即使延攬羅唯仁也難扭轉劣勢，羅已經七十五歲了，能否指揮得動英特爾工程師們不無疑問。他期待英特爾能憑真本事，在策略、研發與生產，贏回昔日冠軍寶座，而不是靠政府補助、台積老將帶槍投靠等方式。

