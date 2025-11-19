退休回鍋英特爾 羅唯仁帶走台積80箱資料 涉竊密

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁（取自工研院官網）於今年七月底退休前，利用職權帶走80多箱最先進製程機密資料，十月底赴英特爾任職。（美聯社資料照，美編組合成）

藉職權要求下屬簡報並影印2奈米等最先進製程機密 台積蒐證準備反制

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁甫於今年七月底以七十五歲高齡退休，業界傳出，羅退休前動用自身高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批二奈米、A16、A14奈米及以下等最先進製程技術相關機密資料帶走，台積電正蒐證中，準備對他有所動作，會不會比照先前三名工程師涉嫌竊取國家核心關鍵技術，以違反國安法辦理，有待觀察。

竊密拚良率？ 英特爾不回應

業界傳出，羅唯仁十月底已赴英特爾任職，掌管研發到落地量產前的先進設備暨模組發展，這攸關英特爾最需要提升的生產良率；但英特爾不回應傳言，未予證實。至於是否對羅唯仁蒐證或提告，台積電公關窗口也無回應。

據了解，台積電通常會與退休或離職主管簽競業禁止合約，限定十八個月內不得到競爭同業工作，這期間給予半薪。業界傳出羅唯仁未簽競業禁止合約，但即使簽了，因擁有美國籍、又投效美商英特爾，將使台積電提告面臨挑戰。

近期業界再傳出羅退休前，動用本身是資深副總的高階主管職權，指派屬下幫他影印大批台積電先進製程技術相關機密資料，還要求相關下屬簡報，下屬只能配合；但因資料多到令內部起疑，礙於他是老臣又是高階主管，很多人只能默不作聲。業界甚至傳出，羅唯仁離開台積電，載走書籍、資料等物品高達八十多箱。

川普政府正大力推動美國重返生產製造，政府並投資入股英特爾十％。業界認為，羅唯仁任職台積電長達二十一年，歷任營運與研發高階職位，知悉諸多研發與生產秘訣，又傳出帶走大批機密資料，若帶到英特爾，對英特爾推動晶圓代工業務無疑是一大幫助；但是否會對台積電造成衝擊？甚至影響台灣半導體業？引起業界熱議。

業界認為，英特爾目前既是台積電競爭對手，也是台積電先進製程的主要客戶之一，加上羅唯仁是公司老臣，台積電雖然不想撕破臉，但他若帶走很多機密資料回鍋英特爾，不僅侵害營業秘密，技術機密性比先前工程師拍攝二奈米機密資料更嚴重，台積電勢必要有所動作。

