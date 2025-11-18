台美匯率聲明促升值？ 台幣小貶3分

台美上週發布匯率聯合聲明，昨天台幣先升後貶，最後收在31.18元兌1美元、小貶3分，匯價續創逾半年新低。（中央社）

昨先升後貶 央行重申聲明無關匯率走勢 日韓幣值表現可為印證

〔記者陳梅英／台北報導〕台美上週發布匯率聯合聲明後，新台幣遠期外匯一度狂漲，市場對於週一新台幣恐引爆升值預期嚴陣以待。但中央銀行早有準備，一早新台幣兌美元匯率強升逾一角，央行旋即進場「教訓」投機資金，十點過後匯價由升轉貶，最後收在三十一．一八元兌一美元、小貶三分，匯價續創逾半年新低，總成交量放大至二十二．二二億美元。

匯銀人士︰台幣緩貶格局不變

匯銀人士指出，市場對於美國聯準會降息預期降溫，美元指數續在高檔徘徊，昨日主要亞幣均有拉回；台幣早盤表現偏強，隨著央行出手，市場訊息也越來越明朗，午盤之前海外無本金交割遠期外匯（NDF）價格已大幅回落，台幣升值預期頓時消散。目前看來，台幣緩貶格局不變，後續觀察國際匯市走勢與外資動向。

根據央行統計，昨截至下午四點，美元指數上漲〇．〇三％、韓元續貶〇．一五％、台幣貶〇．一％、日圓與人民幣也分別貶值〇．〇一％與〇．〇五％，僅新加坡幣小升〇．〇三％。

央行官員表示，此次聲明所提原則與現行匯率政策操作本就一致，且自川普政府第二任期以來，美國財政部已先後與日本、瑞士、韓國、泰國與馬來西亞等國發布類似匯率聲明，重申不操縱匯率等立場，台灣是第六個。

日本九月十二日與美國簽署聲明後，日圓兌美元匯率曾短暫從一四七回升至一四六日圓，但市場意識到美方並未要求日圓升值後，日圓反而加速走貶，自發布以來已經回落逾五％。韓國在九月二十八日發布聲明之後，韓元更是毫無起色，持續在一四〇〇至一四五〇韓元區間震盪，上週一度貶破一四七五韓元，逼近金融海嘯低點。

從日、韓例子可知，匯率走勢與聲明並無直接關聯，就像央行強調的，美方並未要求新台幣升值，匯率最終仍會回到市場供需、該國出口表現與外界對央行政策的預期。

