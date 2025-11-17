環評法修惡 光電業喊關門或出走

立法院上週五三讀通過「環評法」與相關法規，太陽能業者表示面臨關門或出走。（資料照）

三大類光電站皆須環評 幾乎涵蓋3/4土地 拖慢設置 產業不倒也難

〔記者張慧雯／台北報導〕立法院上週五三讀通過「環評法」與相關法規，不僅太陽光電產業七大公協會沉痛喊出「台灣能源轉型大挫敗」，更有業者私下表示，這等於逼光電業者只有兩條路可選，不是出走、就是關門，產業淪為政治鬥爭下的犧牲品，如同「棄嬰」。

業者表示，環評修法對各類光電提出加嚴的環評門檻，概分三類：第一，國有地及公有地不論規模皆需環評；第二，山坡地、水面型，五公頃以上或十MW（百萬瓦）以上需環評；第三，不分地別，四十公頃以上或四十MW以上非屋頂光電皆需環評。業者指出，如此一來，幾乎限制四分之三的土地，蓋一個太陽能電站要花更多時間，「現在蓋個電站要花七、八年，人生有多少個七、八年？修法後要蓋更困難，產業不倒也難」。

大者恆大 中小型業者恐難接新案

一位太陽能公司董事長私下表示，當初國家要能源轉型，業者配合政策出錢出力，現在到底做錯了什麼？怎麼爹不疼、娘不愛，變成過街老鼠。另一位業者無奈地說，從幾年前的「七七事變」，到現在通過環評法修正案，一次又一次的打擊，到現在台灣能源轉型大挫敗，太陽能產業成為政黨惡鬥下的祭品，人人都來踩一腳。

業者也指出，環評法修正案通過後，未來發展趨勢就是大者恆大、資本雄厚可朝海外發展，可憐的中小型業者蓋完手中案場後，日後若拿不到新案，就等著關門。

業者透露，雲豹、泓德能源等大型綠電業者前幾年就開始「出走」，朝海外發展，外商業者也陸續「縮編」、降低手中案場；就連太陽能電池模組廠聯合再生、元晶、茂迪等都積極拓展全球市場，主因國內需求量太低；還有中美晶、安集則另闢蹊徑，轉攻半導體、金屬三D列印領域。業者感嘆，在人人喊打，大家都只要電、不要太陽能電站的情況下，未來就算政策開放，應該也沒人敢冒死投入。

