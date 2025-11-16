LINE Pay電支來了》大魔王參戰 全支付拚龍頭要很努力

被電子支付業界稱為「大魔王」的LINE Pay即將加入戰場，全聯福利中心轉投資的全支付拚龍頭要很努力。（全聯提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕被電子支付業界稱為「大魔王」的LINE Pay即將加入戰場。根據金管會最新統計，九月電子支付市場依然是雙雄競逐龍頭，全支付雖在「代理收付交易款項」連續三個月打敗街口支付，但交易金額卻意外「倒退嚕」，出現用戶月增、交易月減的反常現象；街口透過各類回饋加碼等活動，交易金額連跌三個月後首度回升。

「當月代理收付實質交易款項金額」代表電支交易活絡度，最新九月數據顯示，全支付以六十三．四億元連續三個月坐穩「代理收付王」寶座，街口支付以四十六．六億元居次；但若觀察月增減變化，全支付較八月的六十七．四億元而意外倒退，反而是街口支付較八月的四十五．九億元增加，扭轉今年七月以來連續三個月下滑的頹勢。

全支付在用戶數方面持續追趕街口支付。九月全支付使用者人數達六七四萬餘戶，單月新增約十四．四萬人，落後街口支付的七〇三萬餘戶。但自今年二月以來，全支付每月以新增十至二十萬會員加入，以此速度推算，今年底前有望衝破七〇〇萬戶大關，搶下使用人數與交易金額的雙冠王。

拚年底前用戶突破700萬大關

LINE Pay已獲金管會核准申請設立專營電子支付機構「連加電子支付」，加上LINE Pay在台灣市場的龐大用戶基礎，被視為是未來電支市場真正的「大魔王」，很有可能上線就在電支市場「封王」，業界直言，全支付與街口未來恐怕只能爭老二了。

