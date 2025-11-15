藍白修惡光電三法》光電業：衝擊95％守法業者 金融業：光電授信先喊停

藍白修惡光電三法，太陽光電產業七大公協會表示，恐衝擊35萬從業人員生計。（資料照）

〔記者張慧雯、吳欣恬／台北報導〕針對「環境影響評估法」修法三讀通過，太陽光電產業七大公協會表示，重大能源政策在缺乏公開、公正與充分討論的情況下迅速通過，令人深感遺憾。這項制度變動將全面波及九十五％守法業者，使台灣綠電新增量大幅放緩，RE100企業勢必面臨綠電稀缺與成本墊高的壓力，進而衝擊半導體、AI與出口產業的國際競爭力，也動搖外資對台灣投資環境的信心。

七大公協會強調，本次修法在多方意見未能充分納入的情況下通過，恐導致執行標準不一、行政量能過載，增加政策落地風險，最終也不利於環境保護與能源轉型；修法後，綠電供給恐急凍，RE100企業將面臨「買不到綠電、買得更貴」的雙重衝擊。

七大公協會強調，台灣多數光電業者皆依法合規推動綠能，卻因少數個案就被要求承擔全面性制度收緊的後果，不但懲罰守法者，也無助改善生態管理。台灣目前約有三十五萬直接與間接從業人員，制度驟變將使光電產業面臨前所未有的衝擊，若大量案場長期卡關，不僅可能引發產業鏈萎縮、企業營運受阻，也會使外資對台灣能源環境的可預測性產生疑慮，乃至出走。

根據金管會統計，本國銀行整體綠電產業融資規模已破新台幣三兆元，其中包括銀行授信與綠色債券，最主要的是離岸風電的專案融資。

金融業坦言，這次修法，意味以前認為的「低風險」貸款，如今充滿了「不確定性」，恐怕得先喊停再說；某授信部門主管舉例，光電案場從申請、施工到併網發電可能要二到三年，如果案場在融資撥付後在環評被卡住，甚至被撤銷許可，將是個災難。

另銀行綠色授信現在不能只懂財務，還必須懂環保和法規，得聘請或委外環境法規專家、土地法規顧問、生態專家，評估案場在環評上的「可行性」，將增加銀行的營運成本。

