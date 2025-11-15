聖誕補貨動能不足／美國線調漲失敗 運價走跌

運價連2跌。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價連2跌！最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）下跌43.72點至1451.38點，週跌幅2.92%，四大航線中，遠東到歐洲航線上漲、美國線則走跌。市場人士指出，距離聖誕節已近，目前若走海運到美東，貨品恐來不及上架，因此整體出貨動能較弱；此外船東原本預計11月15日調漲美國線運價，但調漲失敗，而歐洲線運價雖有成功調漲，但漲幅不高。

市場人士表示，美中新協議生效後，船東希望11月中下旬、12月將會有補貨潮，不過，考量通膨等因素影響，預期補貨潮的貨量只比今年平均貨量多出3%~4%。

請繼續往下閱讀...

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲線每TEU（20呎櫃）運價為1417美元，較前一期上漲94美元，週漲幅7.1%；遠東到地中海線較前一期持平；遠東到美西線每FEU（40呎櫃）為1823美元，較前一期下跌389美元，跌幅達17.58%；遠東到美東線每FEU為2600美元，較前一期下跌248美元，跌幅8.7%。近洋線的遠東到東南亞每TEU較前一週上漲19美元，達531美元，漲幅3.71%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法