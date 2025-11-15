法說會速報》雙鴻明年營運成長5成 看好未來2-3年

雙鴻昨日舉辦法說會。圖為董事長林育申。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠雙鴻（3324）董事長林育申昨在法說會上指出，因輝達、CSP（雲端服務供應商）的水冷散熱需求持續提升，雙鴻明年營運將有50%成長，水冷產品在水冷板、分歧管、In-Row CDU（列間冷卻分配單元）出貨帶動下，營收比重將逾55%，伺服器相關營收比重將達72%。

林育申指出，今年AI產業、散熱技術都有很大變局，不過明年輝達、超微（AMD）、ASIC晶片都會趨向成熟，帶動水冷散熱市場發展。因輝達VR架構的伺服器散熱模式變更，使用的水冷散熱方案產值更高，將讓雙鴻未來2至3年有很大成長。

市場傳出，輝達下一世代散熱解方有望採用微流蓋道（Microchannel Lid），林育申指出，雙鴻是供應商之一，看商機有望在2027年下半年啟動。

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠技嘉（2376）昨在法說會表示，旗下AI伺服器業務成長強勁，已占整體伺服器營收超過八成，占公司總營收比重達60%，其中，輝達GB200、GB300系列出貨順暢，預計第四季GB系列產品將占AI伺服器營收約20%，整體AI伺服器2026年出貨將維持雙位數成長。

技嘉美國市場產品主要在台灣生產，市場已逐漸適應關稅調整，目前美國庫存水位已回歸6至10週的正常水準。至於記憶體缺貨與漲價影響，從根本上來看是產業性問題，預期提高系統成本。技嘉透過與夥伴密切溝通及長期規劃維持庫存，預計一個季度內無太大問題，但預期會對繪圖卡毛利表現產生影響。

