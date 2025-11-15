友達活化資產 竹科廠賣給力成

友達加速資產活化，處分L3C廠獲利38.5億元。（資料照，記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英、洪友芳／綜合報導〕面板廠近年積極處分廠房，昨日友達（2409）公告，將其位於新竹的廠房及相關廠務附屬設施出售給封測廠力成（6239），交易總金額達68.98億元，預估處分利益約38.5億元。友達表示，此舉可進一步落實輕資產營運策略，活化既有資產並優化財務體質。

近年面板景氣波動，友達與群創（3481）皆積極轉型，加快處分不具經濟效益的舊世代產線。友達董事長彭双浪日前於法說會即透露，將持續盤點並處理閒置資產。本次出售的新竹廠房為3.5代線，而友達去年也以總價81億元，將台南廠區及友達晶材位於台中后里的廠房出售給美光，為公司帶來47.18億元處分利益。

群創準備關閉南科5廠 提升產線效率

群創方面，去年陸續處分南科4廠（5.5代線）與南京後段模組廠。南科4廠最終由台積電（2330）以171億元買下，處分利益高達147億元，對群創年度獲利挹注顯著；南京模組廠則以20億元脫手，貢獻約14億元利益。

群創日前也證實正準備關閉南科5廠，相關筆電、顯示器與醫療面板產線將分別移往竹南T2廠及南科3廠，最快2026年中完成整體遷移，進一步提升產線效率並精營運。

力成將擴充FOPLP產能

力成表示，隨著全球對AI算力的需求持續攀升，先進封裝技術已成為半導體產業競爭的核心關鍵，為了進一步擴充先進封裝製程能力，並滿足主要客戶對面板級扇出型封裝（FOPLP）日益增長的需求，董事會決議通過向友達購置竹科廠房。

力成日前在法說會指出，今年資本支出由年初預估的150億元提升至190億元，2026年預計將大幅增加至400億元以上，主要是擴充FOPLP產能。目前FOPLP月產能約6至7千片，已全被客戶預訂，明年將大力擴產，估計2027年FOPLP將對營運有顯著貢獻。

