財經青紅燈》黃仁勳「神」預測？

美中AI領域競爭加劇，輝達執行長黃仁勳近來「預測」中國終將勝出，引發了不小爭論。（資料照）

美中AI領域競爭加劇，輝達執行長黃仁勳近來「預測」中國終將勝出，引發了不小爭論，姑且不論其目的是為了做中國生意？還是真擔心美國會輸？他預測的一半有待驗證，但另一半絕對是錯的；就是因全球民主陣營過去沒認真對中國「卡脖子」，才任由中國透過「國家力量」掠奪了高速鐵路、太陽能、通訊與電動車等領域的主導權，如今AI已是民主國家的最後防線。

威權中國難以突破0到1的顛覆式創新，卻擅長於透過模仿與抄襲，憑藉龐大市場與低廉成本，掠奪1到100的規模成果。早年中國高鐵是以「市場換技術」，透過授權生產、逆向工程等手段，從日德法加等國拿到了核心技術，才造就國企中車躍居全球最大的軌道交通設備製造商，且搶走了技術來源國的訂單。

請繼續往下閱讀...

太陽能產業也是如此，核心技術最早源自於德澳美等國家，中國透過大量補貼與廉價土地，鼓勵中企規模化生產，最終透過低價優勢，從多晶矽到太陽能模組都占據了全球逾8成市場。

另華為早期發展階段（如交換機、路由器），就面臨了來自思科等多個西方企業指控其抄襲和侵犯智慧財產權，但在舉國體制支持下，如今華為卻大言不慚地自稱是全球通訊專利霸主，從模仿者搖身一變成所謂的創新者，甚至被黃仁勳按讚。

中國電動車或混合動力車，外觀設計和技術也是模仿日本豐田和美國特斯拉，同樣靠政府補貼和龐大內需市場，如今成為全球電動車與動力電池最大製造國，而特斯拉初期在中國市場扮演「鯰魚」，如今卻快被「雜魚」給吞噬。

這麼多慘痛經驗，教訓了一堆先前上當的民主國家，黃仁勳以輝達的角度，當然很難放下中國市場，但活在民主台灣的我們，可不想淪為英國作家喬治．歐威爾筆下「一九八四」慘況，被「老大哥」時時監控，真希望黃仁勳的預測，只是別有目的在練痟話。（高嘉和）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法