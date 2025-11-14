國泰證券、國泰投信聯手 橫掃金彝獎7項大獎

國泰證券與國泰投信一舉奪下金彝獎7項大獎；左起為國泰證券副總經理林聖達、副總經理呂錦棠、資深副總經理羅壯豪、國泰投信總經理張雍川、協理陳郁仁、資深副總經理鄭立誠、資深副總經理張永輝。（國泰金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕第18屆「中華民國證券暨期貨金彝獎」13日舉辦頒獎典禮，國泰證券與國泰投信橫掃7項大獎，國泰證券一舉奪下「傑出金融創新獎」、「傑出人才培育獎」與「傑出ESG永續獎」3項團體獎；國泰投信亦榮獲「傑出金融創新獎」與「傑出ESG永續獎」2項團體獎、個人獎「傑出投信投顧人才獎」，以及特別獎「傑出綠色金融獎」，彰顯國泰於證券及投信領域深耕科技創新、綠色金融、人才培育有成，打造永續韌性典範，備受業界肯定。

國泰證券以客戶需求出發，致力發展金融科技，透過「國泰證券App」打造多元且便利的數位投資體驗，推出台股定期定額「日日扣」及「智慧加減碼」功能，讓投資人以小額每日扣款並依市場波動自動調整投資金額；更導入商品潛力模型與個人化推薦機制，結合交易前後風險預警，實現「千人千面」的精準服務，榮獲「傑出金融創新獎」。

請繼續往下閱讀...

另國泰證券以「技能重塑、職能升級、領導力建構、接班人才養成」四大主軸為核心，推動全方位人才培育策略，並導入數位雲端工具、RPA自動化流程及敏捷式專案管理，協助員工提升數位力與創新思維，榮獲「傑出人才培育獎」。

國泰投信秉持「氣候、健康、培力」三大永續主軸，落實六大永續策略，並積極發揮職能，將ESG永續理念結合商品研發與企業營運，旗下的國泰永續高股息ETF為全台最大ESG基金，截至今年9月，受益人數近180萬，基金規模達4560億元；同時，國泰投信亦推動多項永續行動，包括投資組合碳盤查、金融教育推廣、與被投資企業議合、推動生態保育專案、參與淨灘活動及公益捐款，憑藉在永續領域的卓越表現，三度榮獲「傑出ESG永續獎」及「傑出綠色金融獎」肯定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法