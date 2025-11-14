資訊月開鑼》中華電信AI居家館 秀Hami Cam、Hami Video智慧應用

行政院長卓榮泰（左5）與總統府資政沈榮津（左3）蒞臨資訊月中華電信AI居家館，與電腦公會榮譽理事長童子賢（左4）、中華電信執行副總經理林文智（右4）、教育部部長鄭英耀（右3）合影。（中華電信提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕資訊月11月13日起至16日於台北世貿一館登場，中華電信於「看見AI進行式」主題館的「AI居家館」，以居家情境展示Hami Cam新一代AI智慧攝影機及Hami Video AI創新功能，行政院院長卓榮泰昨親臨會場，由中華電信執行副總林文智陪同體驗Hami Cam AI智慧攝影機，展現中華電信結合HiNet寬頻廣大用戶基礎與Wi-Fi全屋通優勢，所推出守護居家安全的全新智慧服務。

中華電信於資訊月展出AI智慧攝影機Hami Cam，以台製晶片搭配高規格加密傳輸，保障客戶影像隱密性，現場提供體驗由中華電信研究院開發的「AI人臉辨識」功能，當攝影機偵測到已註冊面孔的家人時，系統會自動觸發APP推播通知，告知家人已平安回家，還能設定多人接收，安心守護全家人。

請繼續往下閱讀...

民眾凡於現場體驗AI智慧攝影機Hami Cam指定功能，並拍照上傳社群完成任務，即可獲得CITY CAFE咖啡提貨卡一張，每日限量100名，數量有限、送完為止。

中華電信於會場同步展示Hami Video結合AI的創新功能「哈迷聊天機器人」，可依照使用者心情、劇情找片，還可請哈迷推薦最佳片單；「AI智慧推薦」功能結合用戶輪廓，依據個人喜好提供精選片單，提升觀影體驗。

另外，現場也推出限定活動，新用戶註冊Hami Video會員，可享有影劇館﹢7天免費體驗序號，完成指定任務再抽限量好禮，數量有限，敬請把握機會，體驗最豐富的AI創新科技生活應用！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法