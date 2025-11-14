股王信驊創歷史天價 拉大台股比價效應

台股昨最後一盤台積電再遭摜壓，加權指數終場小跌43.53點，收在27903.56點，成交量約6708億元。（中央社資料照）

昨強攻漲停6335元

〔記者卓怡君／台北報導〕股王信驊（5274）搭上AI伺服器浪潮，BMC（遠端伺服器控制晶片）出貨大增，今年累積前三季每股稅後盈餘已達72.23元，今年營收與獲利有望創下新高，昨日急奔漲停價6335元，寫下台股歷代股王股價最高紀錄，超車大立光（3008）曾在2017年8月24日創下6075元的台股歷史天價。

信驊股本僅3.78億元，相較當時大立光股本13億元相對較小，又搭上目前市場最熱題材-AI伺服器，明年成長動能仍強，在刷新台股新天價後，市場預期其他高價股將產生比價效應。

請繼續往下閱讀...

美國政府結束關門危機，美國道瓊指數飆上歷史新高，但AI科技股股價仍相對疲弱，加權指數2萬8000點形成鍋蓋，多方連續3天屢攻不過，昨日早盤一度再站上2萬8000點，但台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）等大型電子權值股上攻無力，反倒是股王信驊領先台股創高，昨日強攻漲停，以6335元創下最貴股王紀錄，記憶體族群南亞科（2408）、群聯（8299）創高後快速跳水下殺，加權指數跟著翻黑，買盤資金集中在被動元件、塑膠、PCB等族群，中小型股轉強，最後一盤台積電再遭摜壓，加權指數由紅翻黑，終場小跌43.53點，收在27903.56點，成交量約6708億元。

外資連10天提款台股

外資連續10個交易日賣超台股，昨賣66.3億元，投信則賣超11.2億元、自營商買超15.8億元，三大法人昨合計賣超61.7億元；外資台指期淨空單昨小增1550口，累積外資期貨淨空單約3.15萬口。

統一證券指出，從技術面來看，短期多頭動能雖有疲軟跡象，但MACD綠柱體縮小，反映市場情緒仍維持中性偏多，若能守穩月均線支撐，後續仍有機會挑戰2萬9000點大關，但需留意成交量若無法配合放大，可能加劇震盪幅度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法