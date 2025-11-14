中企繞道印尼 取得輝達先進晶片

《華爾街日報》揭露，上海AI公司無限光年（INF Tech）規避美國出口管制措，已經由一家印尼實體，取得輝達2300顆最先進的Blackwell晶片。（路透資料照）

華爾街日報︰上海AI公司無限光年購得2300顆Blackwell晶片

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，儘管美國總統川普先前表示，不希望輝達向中國出口先進晶片，但上海人工智慧（AI）公司無限光年（INF Tech）已經由一家印尼實體，取得輝達二三〇〇顆最先進的Blackwell晶片，規避美國的出口管制措，而安排這筆交易的是被美國列入黑名單的中企浪潮（Inspur）的美國子公司。

報導說，輝達向建構AI伺服器的合作夥伴出售大量晶片，包括總部位於矽谷的Aivres，其母公司三分之一的持股由中國科技業者浪潮持有。二〇二三年美國政府以浪潮從事軍事超級運算為由，將其列入黑名單。

請繼續往下閱讀...

二〇二四年年中，印尼電信供應商Indosat Ooredoo Hutchison的雲端運算業務部門，以約一億美元從Aivres購買了三十二台輝達GB200伺服器機架，每台機架包含七十二顆輝達Blackwell晶片，總數約二三〇〇顆。Indosat是卡達電信公司Ooredoo與香港企業長和實業（CK Hutchison）的合資子公司。

Indosat之所以向輝達購買伺服器，是因為Aivres為其爭取到無限光年這個客戶。無限光年的創辦人漆遠在上海復旦大學擔任AI創新與產業研究院院長。這些伺服器在今年十月已全數交付給無限光年，正在安裝中，投入營運後，主要協助無限光年訓練用於金融應用和藥物研發等科學研究的AI。

有貿易律師表示，只要無限光年不利用這些晶片幫助中國發展軍事情報或大規模殺傷性武器，根據川普政府的出口管制規定，這個安排是合規的。但對主張加強技術管控的人士而言，中國公司即使目前只從事商業研究，也可能因北京的軍民融合戰略，被招募來幫助中國軍方。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法