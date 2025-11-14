政院︰「台灣模式」與日韓不同

行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會說，我方談判團隊正以「台灣模式」跟美方洽談供應鏈合作，爭取調降對等關稅、不疊加原稅率，以及二三二條款的關稅優惠。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華、方韋傑／台北報導〕美國媒體報導，美方要求台灣投資「介於韓國的三五〇〇億美元與日本的五五〇〇億美元間」。行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會強調，「台灣模式」跟日韓間的投資模式並不相同，無法直接類比；行政院長卓榮泰昨出席資訊月活動時也說，相關訊息「未經證實」，不會影響現階段談判進度。

台美最後文件交換 就能總結會議

卓榮泰表示，台美雙方上個月已完成第五輪實體磋商，之後也透過視訊會議協商，正在做最後文件交換，待雙方確認書面內容後，就能進入最後的總結會議。

請繼續往下閱讀...

他強調，談判架構始終以我方提出的「台灣模式」為基礎，也就是由國內廠商與產業自主赴美投資，政府提供金融融資保證；至於未來產業園區的設置，雙方政府將在設置與後續運作上提供協助。

昨陪同卓院長參觀資訊月活動的和碩董事長童子賢認為，台美關稅議題已有不錯進展，美國最渴望的是製造業回流，而製造業當中又最在意高階先進製程晶片；「在美國的貿易夥伴裡，先進製程至少只有台灣能協助」；若雙方能達成共識，除了美國可重新導入先進製程，台灣則能讓關稅降至合理水位，最少和競爭對手打平，將是「雙贏」局面。

李慧芝說，我方談判團隊正以「台灣模式」跟美方洽談供應鏈合作，也爭取調降對等關稅，且不疊加原稅率，還有二三二條款多項關稅優惠；二三二條款不只影響半導體，還有半導體衍生產品，因此希望可以爭取最優惠待遇，同時也為我方赴美企業爭取更有利的投資環境與條件。

台廠基於國際布局 自主赴美投資

她說，我方提出的「台灣模式」，由企業基於國際布局，自主規劃到美國投資，貼近客戶、增加競爭力；而政府則提供金融的信保支持，也透過台美政府間「G2G」的合作形成產業聚落，並向美方爭取有利的投資環境和條件，協助相關產業在美布局。「台灣模式」與美日、美韓的投資模式並不相同，無法直接類比。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法