美媒︰美要求台 投資3500～5500億美元

行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會說，我方談判團隊正以「台灣模式」跟美方洽談供應鏈合作，爭取調降對等關稅、不疊加原稅率，以及二三二條款的關稅優惠。（記者鍾麗華攝）

報導指金額介於韓日之間

只要美政府開門 台灣盼本月底簽署協議

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國網媒《政客》報導，美國正就要求台灣在美國進行大筆投資的貿易協議條款與台北當局進行協商，該條款仿效美國與韓日兩國達成的類似承諾，台灣的投資金額將「介於南韓的三五〇〇億美元與日本的五五〇〇億美元之間」，而若美國聯邦政府停擺能儘快結束，台灣希望能在本月底前達成貿易協議。

儘管美國最高法院可能很快推翻總統川普上任以來所徵收的多項關稅，但白宮仍繼續推進相關貿易談判。多名外交官與知情人士指出，不少外國政府仍在努力與美國達成協議，以避免川普對汽車與鋼鐵等行業加徵關稅，以及針對製藥與半導體等行業揚言加徵的關稅，這些關稅並不受最高法院審理的影響。他們同時押注川普政府將能利用其他法律，重新實施部分可能被最高法院推翻的關稅。

川普上週與多個中亞國家舉行峰會後，積極宣傳與烏茲別克達成一項價值數十億美元的新協議。此外，在美中於南韓達成貿易協議，同意休兵一年後，美國政府也正加速與台灣及其他亞洲國家的談判。

儘管美國最高法院可能推翻美國對台灣出口商品加徵的二十％關稅，台灣仍尋求與美國達成貿易協議，因擔心美國商務部依據另一項法律正在展開的調查，可能導致美國對台灣占全球主導地位的半導體產業祭出新關稅。

報導指出，美國與台灣政府目前正就貿易協議的一項條款進行磋商，該條款要求台灣在美國進行大筆投資，其模式仿效美國與韓日兩國達成的類似承諾。知情人士透露，台灣的投資金額將「介於南韓的三五〇〇億美元（新台幣十．九兆元）與日本的五五〇〇億美元（新台幣十七．一兆元）之間」。

知情人士透露，如果美國政府停擺能儘快結束，台灣希望能在本月底前達成貿易協議。但另一名了解美台談判情況的人士不願預測談判何時會結束，因川普在貿易協議上經常變來變去；該人士說：「我已經放棄試圖預測川普究竟何時會同意。」

