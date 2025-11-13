法說會速報》終端需求不墜 奇鋐明年營運優於今年

奇鋐董事長沈慶行。（資料照，記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕受惠AI伺服器需求火熱，散熱大廠奇鋐（3017）今年營運持續增溫。該公司昨於法說會指出，伺服器水冷散熱需求強勁，因終端需求不墜，明年散熱產品、風扇、機箱都會維持穩健成長，帶動第4季、明年營運向上，明年營運將優於今年。

佳能耕耘機器人視覺。（資料照，記者歐宇祥攝）

奇鋐第3季、前3季獲利都創新高。展望第4季與核心產品布局，因GPU、ASIC伺服器需求與水冷滲透率都向上，除散熱產品續增，機櫃與機構件業務也可望顯著成長；微通道蓋（Microchannel lid）則配合客戶步調推進。

奇鋐也指出，明年越南產能將會擴充50%，以支應客戶需求，2027年也規劃進一步擴建；法人預期，奇鋐第4季營收將雙位數季增，年增將更強，明年營收、獲利也都會勝過今年。

佳能機器人、無人機產品 明年開花結果

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學廠佳能（2374）近年積極切入機器人視覺、無人機等商機，加上數位相機需求續熱，佳能董事長章孝祺昨日指出，公司第4季營運將維持成長，因關稅、匯率等不確定因素消退，明年營運也將優於今年。

佳能的機器人產品耕耘陸續開花結果，該公司指出，第4季將會出貨機器手臂協作感測模組，明年第1季則有一機器手臂產品準備生產，無人機模組與配件則在明年第2季開始量產；並將投入1500萬美元強化機器人、無人機的生產線設備，支應客戶需求。

佳能也表示，未來將持續深耕日本，並爭取歐美大型客戶專案在2025至2027年落地，維持長期成長；針對產能布局，明年佳能東莞廠將占生產比重85%、北越10%、台灣5%。

