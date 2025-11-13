廣達緯創同喊 AI伺服器需求強勁

廣達昨召開法說會，看好AI伺服器營運明年持續三位數成長。（資料照，記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠廣達（2382）昨日在法說會上表示，目前旗下伺服器產品中，AI機種比重已超越7成，在明年繼續3位數成長下，占比可望進一步達到8成以上。集團今年除了輝達的圖形處理器（GPU）機種，也已切入特殊積體電路（ASIC）機種，明年出貨將翻倍增加。

廣達：明年持續3位數成長

廣達表示，目前高階AI伺服器供應商仍相對稀少，但市場規模仍呈現指數型成長，部分新興AI企業轉向直接採購模式，進而形成長期合作夥伴關係，讓AI伺服器訂單能見度、預測期相對較長。集團除了GPU機種展望樂觀，現有的ASIC專案多集中於主板層級，未來有機會做到整櫃。

廣達也提到，今年通用型伺服器需求穩健，仍有高成長，2026年預期趨於平穩。關於電動車電子元件的相關營收表現，雖然受到強勁的AI伺服器營收稀釋占比，但預計2027年開始放量，貢獻程度將超越往年，屬於長週期發展的業務。

緯創：Q4營運雙位數季增

電子大廠緯創（3231）昨日也在法說會上表示，受惠於AI伺服器訂單動能依舊強勁，第4季營運可望維持強勁的雙位數季增表現，毛利率也將有所提升，另與子公司緯穎（6669）合作進展良好，持續開拓圖形處理器機種版圖。

緯創並指出，集團的AI伺服器業務主要專注於板階和系統層級的業務，較少涉足毛利率壓力較大的機櫃等級方案，有助於維持較高的利潤率。不論輝達的銷售模式是否轉變，相關產品製造皆由緯創負責，對公司業務影響不大，甚至可能帶來正面效益。

此外，緯創除了輝達，也與美國第2大晶片廠客戶達成協議，新的新竹廠50億元投資案，正是為了準備該客戶所需產能，主要為其提供板件製造，並為採用下游提供整合服務。

