主權AI投資金額預期上修 鴻海：2026年非常樂觀

鴻海董事長劉揚偉昨在法說會表示，預期主權AI的投資金額將會上修，目前非常看好2026年的營運展望。（取自鴻海線上法說會）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉昨在法說會上表示，集團目標成為最完善的AI伺服器硬體供應商，目前非常看好2026年的營運展望，對於AI市場發展相當樂觀，預期主權AI的投資金額將會上修，旗下雲端網路產品（AI伺服器）將是主要成長動能。

前3季AI伺服器營收1兆元

劉揚偉觀察，集團第3季AI機櫃出貨量季增300%，累積AI伺服器營收達新台幣1兆元。第4季AI機櫃出貨預計季對季呈現高雙位數成長，產品線已從圖形處理器（GPU）機種拓展到特殊積體電路（ASIC）解決方案。集團明年整體市占率將高於目前的4成，GPU、ASIC產品組合比重預估接近市場常態「8：2」。

劉揚偉預期，AI產業規模未來2到3年可能達到1兆美元（約新台幣31.05兆元），鴻海將切入更多元的AI方案，積極斬獲更多訂單。此外，鴻海今年推出的「FoxBrain」AI大語言模型持續改版，聚焦3大智慧平台及自駕車應用，目標成為繁體中文界最重要的AI大語言模型。

劉揚偉認為，電動車產業的「委外代工轉捩點」即將出現，隨價格競爭加劇，車廠將更需要鴻海的委託設計與製造服務商業模式來維持獲利。集團已引進三菱扶桑成為第2家日車廠客戶，雙方將以MODEL T與MODEL U為基礎，共同研發零排放巴士，拓展國際市場；同時與Stellantis、NVIDIA、Uber攜手開發Level 4自駕車，由鴻海負責軟硬整合。

至於Model B量產出貨的時程，目前所知仍在明年第1季，最終時程將依鴻華先進—創（2258）公告為主。

第3季三率三升 獲利創新高

鴻海昨公告第3季財報，單季毛利率6.35%，季增0.02個百分點、年增0.16個百分點，淨利576.73億元，創單季新高，季增30%、年增17%，每股稅後盈餘4.15元。

