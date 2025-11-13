中信銀AI碳金融管理平台 登上星國創新案例

中信銀行「AI碳金融管理平台—PathMatch」於新加坡金融科技節公開展出；中信金控總經理暨PCAF亞太區主席高麗雪（右四）、Evercomm創辦人Ted Chen（右三）、PCAF亞太區負責人魏天歌（中）等貴賓出席活動。（中信銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕中國信託銀行攜手新加坡合作企業Evercomm，共同研發的「AI碳金融管理平台—PathMatch」獲選新加坡金融管理局（MAS）二〇二五年AI金融科技創新示範案例，十二日於新加坡金融科技節（Singapore Fintech Festival）公開展出，金融科技創新實力獲得國際肯定，成為台灣首家及唯一獲選的業者。

中信金控總經理暨PCAF亞太區主席高麗雪表示，中國信託從自身範疇三財務碳排的科學減碳目標管理痛點出發，導入PCAF方法學與結合人工智慧（AI）創新科技，去年起攜手Evercomm打造「AI碳金融管理平台—PathMatch」，協助金融業精準運用數據強化策略執行，及時掌握投融資組合碳排風險及對減碳承諾的影響性，進一步提升減碳目標績效。

「AI碳金融管理平台—PathMatch」已榮獲《Global Finance》亞太最佳金融創新獎、《IDC Financial Innovation Awards》亞洲最佳永續金融銀行、《ESG Business》台灣最佳全球夥伴關係獎及《台灣企業永續獎》創新成長領袖獎等國內外大獎，顯見各界對此創新技術的認可。

Evercomm創辦人Ted Chen分享，很榮幸獲得新加坡金融管理局二〇二五年AI金融科技創新示範案例，亦得到泰國、印尼等東南亞市場當地主管機關及金融機構的支持，為國際金融業的創新金融服務典範。

