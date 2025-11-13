通用汽車劃紅線 促供應鏈撤中

通用汽車已告知其數千家供應商，尋求中國以外的原物料與零件來源，通用的目標是將中國徹底排除於其供應鏈之外。 （路透資料照）

限期部分供應商 2027年終止採購

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，四名消息來源透露，通用汽車已告知其數千家供應商，尋求中國以外的原物料與零件來源，通用的目標是將中國徹底排除於其供應鏈之外；該公司也為部分供應商設定二〇二七年終止中國採購關聯的期限。

報導說，二〇二四年底通用向供應商提出該指示，但在今春美中貿易戰開始加劇時，這項努力增添急迫性。通用高層表示，這是提升供應鏈韌性更廣泛策略的一環。

今年以來，美中之間的地緣政治緊張局勢使車企高層疲於因應，與此同時，車企與供應鏈響應川普投資美國政策，擴大美國廠產能。業界人士表示，他們也感受到美中關係正發生長期轉變，一些業者已採取行動，解除耗費數十年才形成的對中關係。

通用汽車鎖定的是北美車廠所使用的零件與材料，而通用行銷全球的汽車，主要是在北美廠生產。消息人士表示，通用傾向從北美廠取得供應其他地區車廠所需的零件，同時對中國之外的非美國供應鏈抱持開放態度。

通用該指令涵蓋因安全疑慮，而被列入美國貿易管制名單的其他國家，比如俄羅斯與委內瑞拉，但中國是名單上、美國最大的汽車零件供應國。

通用是最積極擺脫電池材料、運算晶片依賴中國的車企。通用已與美國一家稀土公司合作，並投資內華達州一座鋰礦場，以作為其未來電動車電池的材料。但通用最新措施的範圍更廣，涵蓋更多基礎零件與材料。

通用執行長巴拉近日表示，該公司正努力將更多供應鏈轉移至美國，她說，「幾年來我們一直努力打造供應鏈韌性」，她補充，該公司也盡可能在汽車生產地採購零件。

通用全球採購長艾敏亦表示，供應鏈中斷風險迫使該公司不再只依賴成本最低的國家，他說，「韌性至關重要：確保你對自己的供應鏈有更大控制權，並清楚知道零件與材料的來源」。

