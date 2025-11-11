營收獲利速報》車市回溫 和泰車10月營收年月雙增／大同第3季EPS0.28元 前3季0.65元

和泰車10月及前10月營收雙創同期歷史新高。（資料照）

車市回溫 和泰車10月營收年月雙增

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰汽車（2207）公布10月合併營收242.2億元，月增16%、年增7.13%；累計前10月合併營收2320.54億元，較去年同期微增1.43%；和泰車10月及前10月營收雙創同期歷史新高。

和泰汽車代理的TOYOTA與LEXUS品牌10月合計領牌量達1萬2734輛，年減1.1%，市占率36.9%；累計1-10月領牌量12萬4974輛、年減1.4%，市占率37.8%。

和泰汽車表示，10月在政府貨物稅加碼的購車政策利多帶動下，車市逐漸回溫，加上TOYOTA量販車款販促力道強勁，吸引觀望的消費者回籠，帶動10月合併營收較去年同期成長。

大同第3季EPS0.28元 前3季0.65元

〔記者歐宇祥／台北報導〕家電廠大同（2371）昨公告第3季自結財報，單季稅後淨利6.1億元，每股稅後盈餘0.28元，累計前3季稅後淨利13.84億元、年減79%，每股稅後盈餘0.65元；而大同10月營收為36.9億元，月減13%、年增4.5%，前10月累計營收407.3億元，年增4%。大同指出，因重電、電子代工事業營運轉佳，帶動業績增長。

大同昨也公告證實，現任總經理沈柏延退休，並延攬從機電大廠東元（1504）退休的前電機智慧能源事業群總經理張松鑌接任大同新任總座。期待迎戰AI帶動的電力基建需求，進軍AI資料中心、電力系統設備商機。

沈柏延日前指出，電力、新能源事業明年仍將扮演成長骨幹，整體營運拚雙位數成長，並將物色CSP（雲端服務供應商）合作建造熊本AI資料中心。此案明年力拚真正落地。

