財經青紅燈》難道要課證所稅?

衛福部上週為預計要推出的健保補充保費變革進行說明，沒想到因民意反彈過大，當晚馬上就宣布暫緩實施。事實上，改革的方向是正確的，因為台灣人口老化、少子化問題嚴重，繳健保費的人減少、但健保須照顧的老人越來越多，不改革，破產只是早晚問題。

衛福部推出的3大改革，問題出在一次把門檻調高或調低太多，其中第1個變革就是把每次收到股利或利息2萬元才收補充保費、改採年度結算超過2萬元就要收取補充保費，這個對小資族影響最大，也是間接造成此次政策夭折的主要原因。

若小資族有50萬元投資在月配息ETF上，若該ETF現金殖利率逾4%，這樣1年就會領到超過2萬元股利，達到新制課稅門檻，得繳2.11%補充保費約422元，但過往月配息每月只領幾千元，完全不用繳補充保費，所以2萬元才被詬病門檻太低。

其實2萬元門檻可以調高到15萬或20萬元，這樣投資在ETF上的金額就得超過400萬元才達繳費門檻，有這樣財力的投資人，1年多繳4000多元補充保費，應該不是難事。

很多輿論提到領股利或配息並不是穩賺，萬一貼息賠錢還要繳費是有點不合理，這個論點當然很多投資人絕對認同，但投資有賺錢就繳稅、賠錢可以抵稅，這是「證所稅」的概念，不管誰執政，這3個字是絕口不提的天條，所以才會找出這麼多其他稅制來取代，若不想貼息賠錢還繳稅，那只能實施證所稅。

還有人故意抹黑政策，誤導2萬元課稅門檻，說假如50萬元投資現金殖利率4%的公司1年拿到2萬元股利，補充保費要扣2.11%，拿50萬元本金去算補充保費要扣超過1萬元；但實際上是用拿到的股利或利息算2.11%的補充保費，完全天差地遠，這些人刻意誤導帶風向，最是可惡。

健保改革不做不行，但只能循序漸進，讓投資人覺得與其花時間精力想辦法不繳這筆錢的成本、比繳錢更高，而且為了健保永續，扣繳金額不高，大家都能接受，變革才算成功。（陳永吉）

