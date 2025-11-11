成電論壇》輝達、超微發展AI 肯定台灣供應鏈相挺

第五屆成電論壇昨登場，成電文教基金會理事長吳敏求（左三）出席主持活動。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片霸主輝達（NVIDIA）資深資料科學家劉冠良昨在一場論壇中指出，輝達目前就像一個土木工程師，要建資料中心、運算中心等AI基礎設施，在全球包括台灣都要增加很多人手，面對困難與挑戰相當多，一路發展都要靠台積電（2330）生產製造AI晶片、半導體封測與伺服器等供應鏈相挺；超微（AMD）台灣區商用市場業務處資深業務副總林建誠也肯定台灣在半導體製造以及伺服器等領域，皆居於有利的競爭地位。

成功大學電機系昨舉辦第5屆「成電論壇」，今年主題為「數位轉型下的智慧製造與服務創新」，邀請6位企業界校友返校分享，透過實際案例探討如何運用大數據與人工智慧等技術，將資料有效轉化為決策依據，進而提升生產效能與價值，並推動智慧製造與服務創新的突破與發展。擔任成電文教基金會理事長的旺宏（2337）董事長吳敏求表示，結合AI的智慧製造運用，對帶動台灣產業鏈的成長非常重要。

請繼續往下閱讀...

佳世達（2352）董事長陳其宏認為，AI時代來到，佳世達推動智慧製造包括智慧排程、智慧物流、智慧生產、智慧立庫及智慧品管，並利用機器手臂製造生產監視器及投影機；隨著人力成本增加，透過智慧製造才能領先競爭對手。他並認為，現階段人形機器人最能快速落地的應用場域是智慧製造，做老人照護是還很遠的事情。

自動化設備廠盟立（2464）董事長孫弘也指出，公司專注智慧製造應用導向的機器人研發，讓AI技術在機器人領域中「看得見、做得到」。盟立已與輝達合作，運用Omniverse平台協助客戶進行AI模擬與虛擬製造場景建構，實現數位孿生（Digital Twin）技術的落地應用。目前美國市場對盟立的「半身機器人」應用表現出高度興趣，特別是在精密機械組裝與鞋業自動化產線上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法