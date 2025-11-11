台積電10月營收3674億刷新高／前10月破3兆創紀錄

台積電董事長魏哲家（左）透露黃仁勳（右）是來「要更多晶片」。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠人工智慧（AI）對先進製程需求強勁，晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨公布10月營收達3674.73億元，月增11%、年增16.9%，創單月營收歷史新高；累計前10月營收3.13兆元，年增33.8%，創歷年同期新高。

台積電日前法說會指出，客戶對AI相關需求持續強勁，並較3個月前展望樂觀，續釋出強烈的產能需求訊號，非AI包括消費性與通訊相關需求也已觸底、溫和回升，上修今年全年營收以美元計達約近35%，較上季預估的年增近30%提高。

11、12月營收料皆逾3千億

對於第4季營運，台積電預估美元營收介於322億至334億美元，中間值季減約1%，以新台幣兌美元匯率30.6元為假設基準換算，台積電第4季營收約介於9853億至1.02兆元，法人預估台積電11、12月營收將穩居在3千億元大關之上。

台積電原預計本週4在新竹舉行閉門供應鏈管理論壇，並頒發年度優良供應商獎，但值鳳凰颱風來襲，論壇延到25日舉辦；台積電供應鏈管理論壇是業界盛會，國際設備與材料大廠高層加上台灣的設備、材料與國內外建廠工程等廠商，估計將有數百家供應商與會。

推估明年將建12座新廠

輝達董事長黃仁勳上週再度快閃來台參加台積電運動會，台積電董事長魏哲家透露他是來「要更多晶片」，要多少則是「機密」。半導體供應鏈傳出，台積電先進製程領先，且進入「一個人的武林」，英特爾、三星難望其項背，隨著AI晶片需求大爆發，台積電不僅3奈米吃緊到需擴產，甫量產的2奈米製程更供不應求，竹科、高雄共7座廠還不夠，還需覓地多投資蓋廠，估計明年資本支出勢必較今年增加，約達450到500億美元之間；推估明年台積電北中南包括投資興建先進製程晶圓廠、先進封裝廠將達12座之多。

