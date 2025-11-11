廣東狠砸152億刺激消費 買氣反應冷

中國出口重鎮廣東本月初推出三十五億人民幣、號稱史上規模最大的消費補貼計畫，但消費者反應冷淡。（美聯社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國出口重鎮廣東本月初推出三十五億人民幣（約一五二．三七億台幣）、號稱史上規模最大的消費補貼計畫，但在經濟前景不明之際，消費者反應冷淡。中國專家指出，提振消費對受美中貿易戰衝擊的廣東至關重要，否則其恐面臨中國經濟第一大省地位不保的風險。

《南華早報》報導，廣東省本月三日推出的補貼計畫將持續至明年三月，目的在即將舉辦的中國全國運動會以及春節期間提振人流與支出；結合直接補貼與促銷的該方案，不僅規模史上最大，涵蓋範圍也最廣。

經濟前景不明 消費縮手

不過，消費者反應冷淡，他們表示，消費券提供的折扣不吸引人；而且在經濟前景不明朗、就業市場不穩定下，許多人對消費抱持謹慎態度。

從事翻譯工作的蘇姓民眾表示，她無意擴大支出。她說：「我仔細查過，發現多數消費券只有十％折扣，這引不起我購買更多商品的興趣。」

對於高價位的產品，刺激誘因更顯不足。廣東佛山一家新創公司楊姓營運經理說：「在目前經濟情況下，我不會為了省五千人民幣，就去買一部十五萬的汽車。」

對於預算吃緊的年輕消費者，通常透過二手購物平台節省更多支出。二十多歲的周姓學生說：「對於新潮玩具、相機與智慧型產品，我會先上二手購物平台找找看。許多東西幾乎全新，而且價格比零售便宜許多，這比消費券划算許多。」

報導指出，民眾缺乏購物熱情，凸顯中國科技與出口重鎮的廣東所面臨的挑戰。一．二八億人口的廣東省正努力振興受美中貿易戰及長期房市低迷衝擊的經濟，這項計畫的成功與否對廣東至關重要；今年前三季廣東經濟成長四．一％，遠低於中國全國平均五．二％；零售銷售疲軟，今年前三季僅年增二．八％。

經濟第一大省 地位不保

廣東智庫「廣東省體制改革研究會」執行會長彭澎說，廣東省不僅面臨無法達成年度成長目標的風險，甚至可能面臨中國最大地區經濟體的地位被江蘇省取代的危機，因此恢復消費需求至關重要。

