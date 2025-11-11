中製電動巴士危國安 引爆歐洲疑慮

繼挪威與丹麥後，英國政府對於全球最大巴士製造商宇通是否為更新軟體，遠端存取其車輛的控制系統進行調查。（取自宇通官網）

製造商宇通可遠端停駛、存取資料 挪威、丹麥、英國先後展開調查

〔編譯魏國金／綜合報導〕繼挪威與丹麥後，英國政府對於數百輛中國製電動巴士能否被遠端停駛展開調查，這是對北京操控一國基礎設施的疑慮日益升高的最新跡象。

英國《金融時報》報導，英國運輸部與國家網路安全中心（NCSC）對於全球最大巴士製造商宇通是否為更新軟體，遠端存取其車輛的控制系統進行調查。此前，挪威調查顯示，宇通的巴士可被這家總部設在中國鄭州的公司「停止或無法啟動」。該發現也引發丹麥展開調查。

報導指出，宇通已供應英國市場約七百輛巴士，主要集中在諾丁罕、南威爾士與格拉斯哥。英國運輸部指出，「正與NCSC密切合作，以了解挪威與丹麥當局採取行動的技術基礎」。

丹麥政府調查顯示，雖然去除SIM卡可以防範中國公車被遠端停駛，但他們反對此舉，因為也將使巴士與其他系統的連接中斷。

奧斯陸公共運輸公司Ruter上月表示，在測試宇通與荷商VDL的巴士後發現，宇通曾遠端存取其巴士的電池與電力供應管理系統，而VDL的巴士則未出現遠端存取跡象。Ruter補充：「理論上，宇通的巴士可以被製造商停駛或無法啟動。」

丹麥最大公共運輸公司Movis也對此風險展開調查後表示，該安全疑慮並非中國巴士獨有，許多電動車，包括西方製的電動車都能遠端更新軟體。

報導表示，英國與中國關係的緊張，使上述問題成了政治敏感議題。英國工黨國會議員史坦班克敦促英國政府，評估中國進口電動車的風險。他說，越來越明確的是，英國路上跑的中國電動車將引發國安風險，因為供應商可能遠端存取並利用汽車控制系統。

美國商務部早在今年一月十四日，就以對美國國安「構成過度且不可接受」的風險為由，禁止進口、銷售中國製聯網汽車、相關硬體與軟體系統。軟體禁令從二〇二七年的車型開始生效，硬體禁令則從二〇三〇年的車型開始生效。

中國智慧家電也傳遠端監控

不僅汽車，中國智慧家電產品，包括氣炸鍋、掃地機器人等，都傳出遠端監控、將個人資料傳輸中國的事情，引起各界關注隱私、甚至國安是否可能遭到侵害的問題。

